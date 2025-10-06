Vale Tudo: quem são os principais suspeitos de matar Odete Roitman

Vale Tudo está chegando ao fim e os próximos capítulos irão se concentrar no mistério mais esperado da novela: quem matou Odete Roitman?
A tão aguardada cena vai ao ar nesta segunda-feira (6/10), abrindo espaço para discussões sobre quem é o responsável por tirar a vida da ricaça.
Na primeira versão da novela, exibida em 1988, foi Leila quem matou Odete. No entanto, desde a estreia do remake, já se sabia que o assassino seria outro.
3 imagensFechar modal.1 de 3
Odete Roitman (Debora Bloch) foi vítima de um atentado em Vale Tudo
Globo/ Divulgação2 de 3
Odete Roitman (Debora Bloch) em Vale Tudo, da TV Globo
Globo/ Fábio Rocha3 de 3
Odete Roitman (Débora Bloch) em Vale Tudo
Os suspeitos de matar Odete Roitman
Manuela Dias, autora da nova versão de Vale Tudo, revelou cinco suspeitos da morte de Odete Roitman: Heleninha (Paolla Oliveira), Celina (Malu Galli), Maria de Fátima (Bella Campos), Marco Aurélio (Alexandre Nero) e César (Cauã Reymond).
Leia também
-
Viúvo de Gilberto Braga diz que remake “destruiu” Vale Tudo
-
Por que Cauã Reymond faltou a mais uma festa do elenco de Vale Tudo
-
Manuela Dias desabafa sobre críticas a Vale Tudo: “Dei tudo de mim”
-
Taís Araújo chora ao vivo em relato sobre Vale Tudo: “Me emociono”
Em entrevista ao Fantástico, exibida no último domingo (5/10), Manuela também revelou que gravou 10 finais diferentes para a novela.
“A gente gravou, no fundo, 10 finais. A gente gravou com os cinco suspeitos matando e não matando. Até este momento, nem os atores têm certeza de quem matou Odete Roitman”, disse a autora.
O último capítulo da novela está previsto para ir ao ar em 17 de outubro.