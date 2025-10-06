06/10/2025
Vale Tudo: quem são os principais suspeitos de matar Odete Roitman

Vale Tudo está chegando ao fim e os próximos capítulos irão se concentrar no mistério mais esperado da novela: quem matou Odete Roitman?

A tão aguardada cena vai ao ar nesta segunda-feira (6/10), abrindo espaço para discussões sobre quem é o responsável por tirar a vida da ricaça.

Na primeira versão da novela, exibida em 1988, foi Leila quem matou Odete. No entanto, desde a estreia do remake, já se sabia que o assassino seria outro.

Os suspeitos de matar Odete Roitman

Manuela Dias, autora da nova versão de Vale Tudo, revelou cinco suspeitos da morte de Odete Roitman: Heleninha (Paolla Oliveira), Celina (Malu Galli), Maria de Fátima (Bella Campos), Marco Aurélio (Alexandre Nero) e César (Cauã Reymond).

Em entrevista ao Fantástico, exibida no último domingo (5/10), Manuela também revelou que gravou 10 finais diferentes para a novela.

“A gente gravou, no fundo, 10 finais. A gente gravou com os cinco suspeitos matando e não matando. Até este momento, nem os atores têm certeza de quem matou Odete Roitman”, disse a autora.

O último capítulo da novela está previsto para ir ao ar em 17 de outubro.

