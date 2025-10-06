Vale Tudo: quem são os principais suspeitos de matar Odete Roitman

Vale Tudo está chegando ao fim e os próximos capítulos irão se concentrar no mistério mais esperado da novela: quem matou Odete Roitman?

A tão aguardada cena vai ao ar nesta segunda-feira (6/10), abrindo espaço para discussões sobre quem é o responsável por tirar a vida da ricaça.

Na primeira versão da novela, exibida em 1988, foi Leila quem matou Odete. No entanto, desde a estreia do remake, já se sabia que o assassino seria outro.

Odete Roitman (Debora Bloch) foi vítima de um atentado em Vale Tudo

Odete Roitman (Debora Bloch) em Vale Tudo, da TV Globo

Odete Roitman (Débora Bloch) em Vale Tudo

Os suspeitos de matar Odete Roitman

Manuela Dias, autora da nova versão de Vale Tudo, revelou cinco suspeitos da morte de Odete Roitman: Heleninha (Paolla Oliveira), Celina (Malu Galli), Maria de Fátima (Bella Campos), Marco Aurélio (Alexandre Nero) e César (Cauã Reymond).

Em entrevista ao Fantástico, exibida no último domingo (5/10), Manuela também revelou que gravou 10 finais diferentes para a novela.

“A gente gravou, no fundo, 10 finais. A gente gravou com os cinco suspeitos matando e não matando. Até este momento, nem os atores têm certeza de quem matou Odete Roitman”, disse a autora.

O último capítulo da novela está previsto para ir ao ar em 17 de outubro.