16/10/2025
Universo POP
“Vale Tudo”: Raquel encerra a novela como milionária e se casa com Ivan no último capítulo

Escrito por Portal Leo Dias
“vale-tudo”:-raquel-encerra-a-novela-como-milionaria-e-se-casa-com-ivan-no-ultimo-capitulo

Depois de idas e vindas, injustiças e superações, Raquel (Taís Araujo) finalmente terá o desfecho que os fãs esperavam em “Vale Tudo”. No último capítulo da novela, que vai ao ar nesta sexta-feira (17), a personagem será celebrada como vencedora — com direito a casamento, mansão e uma virada definitiva em sua trajetória.

Ao lado de Ivan (Renato Góes), Raquel sobe ao altar emocionada, em uma cerimônia no jardim da nova casa do casal. O momento marca não só o fim de uma fase turbulenta, mas também a consagração da protagonista como símbolo de força e resiliência. Longe das armações da filha, Maria de Fátima (Bella Campos), e da obsessão de Odete (Debora Bloch), ela reencontra a estabilidade emocional e financeira que tanto buscou.

Agora milionária, Raquel viverá ao lado do marido, do neto Salvadorzinho e do enteado Bruno (Miguel Moro), cercada por amigos e aliados que estiveram com ela desde o início. A cerimônia reúne personagens como Aldeíde (Karine Teles), Bartolomeu (Luis Melo), Poliana (Matheus Nachtergaele), Jarbas (Leandro Firmino) e Consuelo (Belize Pombal).

Fátima, por outro lado, estará ausente do evento e segue envolvida em mais um possível golpe. O contraste entre as duas trajetórias se intensifica com a presença do bebê que a vilã teve com César (Cauã Reymond), agora sendo criado por Raquel. O menino participa do casamento, selando uma nova fase para a avó adotiva.

O último capítulo amarra os fios da trama apostando em um final clássico e simbólico. A mulher que começou vendendo sanduíches na praia termina cercada de afeto, conforto e dignidade. Para a audiência, é o momento de ver a protagonista rindo por último — inclusive da própria filha.

ContilNet Notícias

