Vale Tudo: Sonia Abrão acusa Manuela Dias de sabotar Taís Araújo

Sonia Abrão fez uma declaração polêmica sobre Vale Tudo. Durante uma participação no programa Manhã com Você, nesta sexta-feira (17/10), a apresentadora acusou Manuela Dias, autora do remake, de sabotar Taís Araújo, que interpreta Raquel Acioli na novela.
“Ela sabotou a Taís Araújo“, disparou. “Ela tirou de cena. Teve uma semana que a Taís Araújo apareceu em dois momentos rapidíssimos que não acrescentavam absolutamente nada na história”, acrescentou Sonia.
3 imagensFechar modal.1 de 3
Sonia Abrão
Reprodução/Rede TV!2 de 3
Taís Araújo, de Vale Tudo
Reprodução/Instagram3 de 3
A atriz Taís Araújo
Reprodução/ Instagram
Na sequência, a apresentadora comparou o remake com a versão original do folhetim, exibida em 1988: “Você tem uma novela que é histórica, um Brasil em que começou a rolar desde os anos 80 essa luta contra a corrupção, a favor da honestidade, de ir a luta mas com ética, ela [Manuela] acabou com tudo isso e tirou a protagonista da novela que era a representante total da honestidade do povo brasileiro. Acabou com a crítica social”.
Leia também
-
Guilherme Magon sobre Vale Tudo: “Eu não convivia com o elenco”
-
Que horas começa o último capítulo de Vale Tudo nesta sexta (17/10)?
-
Taís Araújo desabafa sobre fim de Vale Tudo: “É um alívio”
-
Vídeo: Taís Araújo se emociona em desabafo sobre o fim de Vale Tudo
Ela ainda ressaltou que a atriz “tem uma carreira longa, um talento reconhecido, e já fez ótimos papeis em novelas”. “Isso não se faz. Se eu fosse Taís, eu processava”, completou.
Vale Tudo chega ao fim nesta sexta-feira (17/10). No capítulo final, será revelado o grande mistério da trama: quem matou Odete Roitman (Débora Bloch).