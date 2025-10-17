17/10/2025
Universo POP
Vale Tudo: Sonia Abrão acusa Manuela Dias de sabotar Taís Araújo

Escrito por Metrópoles
vale-tudo:-sonia-abrao-acusa-manuela-dias-de-sabotar-tais-araujo

Sonia Abrão fez uma declaração polêmica sobre Vale Tudo. Durante uma participação no programa Manhã com Você, nesta sexta-feira (17/10), a apresentadora acusou Manuela Dias, autora do remake, de sabotar Taís Araújo, que interpreta Raquel Acioli na novela.

“Ela sabotou a Taís Araújo“, disparou. “Ela tirou de cena. Teve uma semana que a Taís Araújo apareceu em dois momentos rapidíssimos que não acrescentavam absolutamente nada na história”, acrescentou Sonia.

Na sequência, a apresentadora comparou o remake com a versão original do folhetim, exibida em 1988: “Você tem uma novela que é histórica, um Brasil em que começou a rolar desde os anos 80 essa luta contra a corrupção, a favor da honestidade, de ir a luta mas com ética, ela [Manuela] acabou com tudo isso e tirou a protagonista da novela que era a representante total da honestidade do povo brasileiro. Acabou com a crítica social”.

Ela ainda ressaltou que a atriz “tem uma carreira longa, um talento reconhecido, e já fez ótimos papeis em novelas”. “Isso não se faz. Se eu fosse Taís, eu processava”, completou.

Vale Tudo chega ao fim nesta sexta-feira (17/10). No capítulo final, será revelado o grande mistério da trama: quem matou Odete Roitman (Débora Bloch).

