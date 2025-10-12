Vale Tudo: “suspeita” pela morte de Odete Roitman é tietada no Pará

A atriz Malu Galli, intérprete da Tia Celina no remake de Vale Tudo, foi tietada por fãs no aeroporto do Pará neste domingo (12/10). Ela esteve em Belém para participar do tradicional Círio de Nazaré.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

Malu Galli interpreta Tia Celina em Vale Tudo

Instagram/Reprodução 2 de 3

Odete Roitman (Debora Bloch) em Vale Tudo, da TV Globo

Globo/ Fábio Rocha 3 de 3

Marco Aurélio (Alexandre Nero) em Vale Tudo

Globo/ Manoella Mello

Na trama, a personagem de Malu é uma das principais suspeitas pelo assassinato de Odete Roitman (Débora Bloch) — mistério que se mantém como o grande eixo da novela, originalmente exibida em 1988.

Leia também

Além dela, a lista de suspeitos inclui Heleninha (Paolla Oliveira), César (Cauã Reymond), Marco Aurélio (Alexandre Nero) e Maria de Fátima (Bella Campos).

O verdadeiro assassino da vilã será revelado apenas no último capítulo da novela, que vai ao ar nesta sexta-feira (17/10).