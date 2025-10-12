12/10/2025
Vale Tudo: “suspeita” pela morte de Odete Roitman é tietada no Pará

A atriz Malu Galli, intérprete da Tia Celina no remake de Vale Tudo, foi tietada por fãs no aeroporto do Pará neste domingo (12/10). Ela esteve em Belém para participar do tradicional Círio de Nazaré.

Malu Galli interpreta Tia Celina em Vale Tudo

Odete Roitman (Debora Bloch) em Vale Tudo, da TV Globo

Marco Aurélio (Alexandre Nero) em Vale Tudo

Na trama, a personagem de Malu é uma das principais suspeitas pelo assassinato de Odete Roitman (Débora Bloch) — mistério que se mantém como o grande eixo da novela, originalmente exibida em 1988.

Além dela, a lista de suspeitos inclui Heleninha (Paolla Oliveira), César (Cauã Reymond), Marco Aurélio (Alexandre Nero) e Maria de Fátima (Bella Campos).

O verdadeiro assassino da vilã será revelado apenas no último capítulo da novela, que vai ao ar nesta sexta-feira (17/10).

