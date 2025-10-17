“Vale Tudo” também foi a novela que mais se encheu de problemas

Na noite desta sexta (17/10), a Globo exibe o último capítulo do remake de “Vale Tudo”, com o mundo interessado em saber “Quem Matou Odete Roitman?”. Como, exatamente, foi na primeira versão.

Tudo poderia ter ficado apenas no trabalho apresentado por Manuela Dias? Claro que sim. Mas é novela. E novela das nove. Por sua grandeza e alcance, sempre esbarra em outros fatores. Divergências de opiniões, melindres, vaidades… E mais vaidades…

Logo no começo, na formação da equipe de roteiro, depois da titular se estranhar com o estilo de alguns colaboradores, já tivemos mudanças.

Atores convocados para o elenco também foram colocados em xeque, em especial, Bella Campos, a Maria de Fátima.

Nem Paolla Oliveira escapou, criticada pela sua Heleninha! E ela não se calou.

Houve também o confronto público Bella Campos versus Cauã Reymond, resolvido tempos depois. Por certo momento, aliás, até esse entrevero virou uma boa novela. Ou uma novela, com todos os requintes, fora da novela.

Daí, quando tudo parecia mais calmo, Taís Araújo criticou abertamente os rumos da sua Rachel, ao que a Manuela, autora, não se intimidou e devolveu: “A novela é um processo de colaboração, né?”.

“Vale Tudo” termina como mais um sucesso de audiência da Globo.

Mas, certamente, poderia evitar certas intrigas palacianas. Ou não?

Está de volta

Yana Sardenberg, de tantos outros trabalhos, está de novo na Globo, agora em “Cinderela e o Segredo do Pobre Milionário”, microdrama em gravação para o Globoplay.

É a namorada do Gustavo Mioto e irmã do Caio Paduan, na direção do Marcelo Zambelli. Exibição em dezembro.

Ainda tem

A TCM, como nova marca, já está valendo para todas as rádios próprias.

Mas existem as da rede, que ainda conservam o nome de Transamérica, como a 97.7 MHZ, de Campinas. O locutor Marcos Braga é uma das suas vozes.

Mas espera…

Só que o pessoal dessa 97.7 MHZ, de Campinas, também precisa de uma melhor sintonia com o mundo.

Ontem, pleno meio-dia, botaram no ar “A Voz do Brasil”. Mas a edição do dia 13 em pleno 16, no começo da tarde. Nem questão de “fuso” pode ser.

Mesma qualidade

Sem tirar nem por… Quem assiste ao “The Voice” no SBT ou no Disney+, em nada pode reclamar em comparação ao que existiu na Globo.

Está igualzinho, em todos os detalhes, especialmente na qualidade dos participantes.

Conversa com a Eliana

Falta bater o martelo, mas é quase certo que, mais para o final da próxima semana, irá ao ar uma entrevista da Eliana no “Conversa com Bial”.

Já gravada. E que, propositadamente, será exibida às vésperas do “Criança Esperança”.

Vem mais coisa

Ronaldinho embaixador e Denílson comentarista estão confirmados, mas não serão as únicas novidades da Globo na Copa do Mundo.

Vem mais por aí, tanto na parte da engenharia quanto em reforços, entenda-se pessoal de vídeo, para a cobertura.

Quer uma?

Por exemplo, é quase certeza que se a Central do Apito não voltar nos moldes da que existiu, a Globo irá reforçar o seu quadro de analistas de arbitragem em 2026.

Há o entendimento que o Paulo Cesar de Oliveira, só ele, como tem acontecido, não conseguirá dar conta de tanto. Pesquisas de nomes em curso.

Pra que isso?

A Rede TV!, na situação que está, precisa buscar meios para se tornar mais competitiva.

Em vez disso, é distribuído um questionário interno, com questões e itens que só botam terror nos funcionários. Não passa de um convite a enxugamento e novas demissões. O documento leva o singelo título de “Identificação e Propósito Estratégico”. Tá bom. A gente acredita.

Crise no futebol

Toda a confusão que se instalou na Libra, a partir do descontentamento do Flamengo, evidentemente pode apresentar desdobramentos e, de alguma maneira, chegar à televisão.

Claro que tem muito dinheiro em jogo e isso sempre pega demais, porém, também existem contratos assinados. Há o empenho de alguns clubes em pacificar a situação.

Deu match

Em 31 de dezembro, o canal Comedy Central deixará de existir e o Talk Show do Ronald Rios, que é uma das suas atrações, também está parando, após três anos de exibição.

Era um sonho dele, desde criança, um dia trabalhar no Comedy. E foi uma relação das mais felizes. Essa parada também se dá no momento em que o Rios pretende se dedicar mais aos seus shows.

Na dele

Celso Portiolli, chateado com algumas coisas, decidiu ficar mais na dele e não dar mais entrevistas. Alega que foi mal interpretado e que tiraram uma fala do contexto.

Portanto, agora só fala nos canais dele.

Vai que vai

O diretor Edgard Miranda, em Portugal, na segunda-feira vai estrear “Terra Forte”, escrita por Maria João Costa, na TVI e no Prime Video.

A novela teve cenas gravadas em Santa Catarina.

Primeira janela

Luiz Fernando Guimarães, após 12 anos, está de volta aos filmes, na comédia “Quem é morto sempre aparece”, uma produção dos Estúdios Globo.

Estreia amanhã no catálogo do Telecine, disponível no Globoplay e Prime Video.

Manda aí

Produzido para dispositivos móveis, o microdrama protagonizado por Jade Picon, “Tudo Por uma Segunda Chance”, será divulgado em alguns capítulos de “Dona de Mim”.

A equipe da novela das sete, porém, ainda aguarda este material para ajustá-lo aos personagens da trama.

Bate-Rebate

· Otaviano Costa comanda hoje seu último “Melhor da Noite” na Band.

· O Comitê Olímpico do Brasil (COB) e a N Sports, que tem Galvão Bueno no time, fecharam acordo de licenciamento para gestão do canal oficial da entidade no YouTube, a Time Brasil TV.

· Diogo Savala, filho da Elizabeth, inicia participação em “Êta Mundo Melhor!”, novela das 18h da Globo, a partir do capítulo 110…

· … Faz um advogado que terá cenas com Henri Pagnocelli e Eriberto Leão.

· Devido à preparação para novas séries, os testes com atores estão a todo vapor na Seriella…

· … Três produções já definidas – “As Sete Marias”, “Ben-Hur” e “Amor em Ruínas”, e outras duas que serão anunciadas em breve.

· Paulo Guidelly, como um vilão, integra o elenco de “Mar Branco/Rabo de Peixe”, série original portuguesa da Netflix, ao lado de Paolla Oliveira e Caio Blat…

· “Ele se move nas sombras, faz o serviço sujo e traz uma carga dramática interessante”, conta o ator.

· Programa da jornalista Dani Stolai, “All Inclusive” estreia em novembro na Record News e vai destacar uma série gravada em Los Angeles.

· Ana Lucia Torre participa neste sábado, nos estúdios da rádio Bandeirantes, do programa ‘Do Bom e do Melhor’, apresentado por Danilo Gobatto…

· … Ela, comemorando 80 anos de vida e 60 de carreira, está em cartaz com “Olhos Nos Olhos”, no Teatro Santos Augusta, em São Paulo.