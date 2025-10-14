14/10/2025
Vale Tudo terá gravidez relâmpago e dois nascimentos na semana final

Vale Tudo está em uma verdadeira maratona para encerrar as tramas da novela a tempo do grande final nesta sexta-feira (17/10). E, para isso, as gravidezes de Solange Duprat (Alice Wegmann) e Maria de Fátima (Bella Campos) serão adiantadas para que os nenéns possam nascer a tempo do último capítulo.

As duas irão, inclusive, entrar em trabalho de parto juntas. No clímax da trama, Solange acabou engravidando de gêmeos do ex, Afonso Roitman (Humberto Carrão), enquanto Mary Faty tenta usar a gravidez do filho com César (Cauã Reymond) para dar o golpe do báu no viúvo de Odete Roitman (Débora Bloch).

As gestações, porém, viraram movito de chacota nas redes sociais. Principalmente, pelo descuido da produção com as barrigas das protagonistas, que ora estavam enormes e gerando impecilhos, ora estavam imperceptíveis nas cenas gravadas nas praias cariocas.

“Essas crianças vão nascer direto pro vestibular”, brincou um usuário do X. “Na novela, só a barriga que não evolui. Zero compromisso com a linha do tempo”, criticou outro, sem rodeios.

A “corrida contra o tempo” da novela trará o parto das crianças na última cena que irá ao ar na quinta-feira (16/10), dando espaço para que os espectadores vejam as personagens como mamães ainda no último capítulo.

“Dá licença, tô grávida.” (Faty)
“A passagem é R$4,70.”
“AH MOÇO, VAI FAZER QUESTÃO DE 70 CENTAVOS????”
“Moço, tô grávida. Deixa sentar.”

De uns 7 meses e nem barriga tem.
#Valetudo pic.twitter.com/4hkFc6qvOX

— Sérgio Santos (@ZAMENZA) October 12, 2025

No capítulo de hoje, Solange apareceu com barriga de grávida e depois sem! Achei incrível! 🗣 #ValeTudo pic.twitter.com/ooYyNoBvws

— Diogo Lamarque (@diogolamarque) September 9, 2025

