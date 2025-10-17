“Vale Tudo”: todos os erros do remake que não passaram despercebidos na web

O remake de “Vale Tudo” acabou e já deixou saudade nos fãs da novela. Entre os assuntos que não podem passar em branco após meses estão os erros de continuidade, além de outros detalhes que não passaram despercebidos na internet, como personagem com três mãos, copo virando xícara, flor mudando de cor, entre outros. A reportagem do portal LeoDias relembra cada um deles.

Invasão da GloboNews:

No fim de maio, este veículo descobriu o que aconteceu durante a transmissão do folhetim, quando cenas de bastidores foram exibidas por engano, surpreendendo telespectadores e fãs da novela. “A interferência no capítulo de ‘Vale Tudo’ foi decorrente de uma falha técnico operacional na transmissão do Rio de Janeiro”, explicou a Globo em nota enviada a este veículo.

Por volta das 21h20, uma cena aérea mostrava a troca da narrativa de Heleninha (Paolla Oliveira) para uma com a personagem Maria de Fátima (Bella Campos). Mas, neste meio tempo, outra cena foi ao ar: duas pessoas sentadas em poltronas apareceram na tela e preencheram as televisões das casas que assistiam ao folhetim.

Pelo que deu para perceber, a mulher e o homem que apareceram são produtores da emissora, pois um deles estava com um crachá e a outra segurava um microfone de lapela. O som não vazou durante a falha de cerca de 45 segundos na transmissão.

Seguro-desemprego em demissão por justa causa:

Vasco (Thiago Martins) foi demitido por justa causa do trabalho como porteiro. Mas, em outra cena, disse a Lucimar (Ingrid Gaigher) que ia receber o seguro-desemprego. Pela lei, o benefício não é concedido a demitidos nessa condição.

Flor que muda de cor:

A flor que Raquel (Taís Araújo) jogou no caixão de Rubinho (Julio Andrade) muda de cor e de espécie entre as cenas.

Pote que sumiu da geladeira:

Maria de Fátima foi preparar um lanche e retirou dois potes de margarina da geladeira, um deles com a marca visível. No corte seguinte, o pote some.

Troca de vestidos:

Odete Roitman (Débora Bloch) chegou num vestido vermelho para o evento da irmã, Celina Junqueira (Malu Galli). Em seguida, recebeu a ligação de Nise e saiu do local. Depois, cortaram para a vilã dirigindo o carro no meio da estrada, em direção à casa de Nise, só que com outro vestido. Quando ela trocou de roupa? Fica a dúvida.

Copo que vira xícara:

Em uma cena à mesa, durante o café da manhã na casa de Celina, Odete apareceu com um copo de água. No corte seguinte, ela já estava segurando uma xícara de café.

Do estúdio para a piscina, do nada:

Na primeira cena, Celina está no estúdio da Tomorrow, fotografando com seus arranjos de flores. Na seguinte, sem cortes, ela já está à beira da piscina de sua mansão, com Heleninha, Ivan (Renato Góes), Bruno (Miguel Moro) e o mordomo Eugênio (Luis Salem).

Site PDF:

Ivan leu uma notícia no celular sobre o sarau de Celina, mas, na verdade, era um arquivo em PDF aberto no Google Drive, com direito a ícone e nome do documento visíveis.

Soube da notícia duas vezes:

Quando Marco Aurélio (Alexandre Nero) levou para Celina a notícia do grave acidente sofrido pela irmã, Cecília (Maeve Jinkings), Odete se mostrou impressionada, mas já havia sido informada do que aconteceu.

Blusa solta e dentro da calça:

Mais um erro de continuidade no início de julho. Desta vez, quem protagonizou a cena foi Afonso (Humberto Carrão) e sua camisa, ao entrar na agência Tomorrow Lab. Na primeira imagem, o bilionário saiu do carro com a blusa solta e subiu as escadas da agência onde sua ex-namorada da época, Solange (Alice Wegmann), trabalhava.

Assim que entrou no local, em outra cena que mostrava Renato Filipelli (João Vicente de Castro) em primeiro plano, o galã apareceu, ao fundo, com a blusa dentro da calça.

Três mãos de Afonso:

Durante uma videochamada, Afonso, internado para tratar a leucemia, surgiu segurando o celular com duas mãos, mas, na tela do aparelho, ele apareceu com uma terceira mão na boca, totalizando três mãos.

Gravação de vídeo:

Vasco gravou um vídeo no modo vertical, mas, quando a cena é exibida, a imagem aparece em formato horizontal.

César grava áudio com capa de celular:

César mandou um áudio para Maria de Fátima, mas o público notou que ele usava uma capinha, e não um celular.

Só Solange tem barriga de grávida?

Enquanto todos viam a barriga de Solange, que ficou grávida de gêmeos, a de Maria de Fátima, que engravidou praticamente na mesma época, só foi exibida no capítulo em que ela deu entrada na maternidade para dar à luz o Salvadorzinho.