Valor de novo fone da Apple com tradução simultânea causa espanto

A Apple segue tentando trazer inovação em seus novos produtos, após uma série de críticas ao design dos aparelhos celulares. A novidade do momento é a tradução simultânea dos novos AirPods Pro 3, que começou a ser vendido no Brasil nesta sexta-feira (10/10). No entanto, o valor do equipamento causou espanto.

O novo recurso de tradução simultânea do AirPods Pro está disponível em cinco idiomas. São eles: português (Brasil), inglês, francês, alemão e espanhol. A ideia é que, até o fim do ano, ele também suporte japonês, coreano, chinês e italiano.

Leia também

Saiba como usar a tradução simultânea

É possível usar a nova funcionalidade de duas formas. A primeira consiste em manter o fone no ouvido e usar o iPhone com a tela na horizontal, mostrando a transcrição em tempo real.

Já a segunda exige que as duas pessoas usem os fones, enquanto a tradução é feita diretamente no ouvido.

Valor do acessório

O novo AirPod é vendido no Brasil por R$ 2.699. Esta não é a primeira vez que um lançamento da Apple gera discussões sobre os altos valores cobrados no país.

O iPhone 17 Pro e o Pro Max, lançados na mesma leva que o fone, causaram confusão na web após internautas apontarem que os telefones arranham facilmente. Para além dos danos nos aparelhos, o que causa mais incômodo são os preços: no Brasil, os novos celulares custam a partir de R$ 7.999, com o mais caro saindo por R$ 18.499.