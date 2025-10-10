Valor de novo fone da Apple com tradução simultânea causa espanto

A Apple segue tentando trazer inovação em seus novos produtos, após uma série de críticas ao design dos aparelhos celulares. A novidade do momento é a tradução simultânea dos novos AirPods Pro 3, que começou a ser vendido no Brasil nesta sexta-feira (10/10). No entanto, o valor do equipamento causou espanto.
O novo recurso de tradução simultânea do AirPods Pro está disponível em cinco idiomas. São eles: português (Brasil), inglês, francês, alemão e espanhol. A ideia é que, até o fim do ano, ele também suporte japonês, coreano, chinês e italiano.
Saiba como usar a tradução simultânea
É possível usar a nova funcionalidade de duas formas. A primeira consiste em manter o fone no ouvido e usar o iPhone com a tela na horizontal, mostrando a transcrição em tempo real.
Já a segunda exige que as duas pessoas usem os fones, enquanto a tradução é feita diretamente no ouvido.
Valor do acessório
O novo AirPod é vendido no Brasil por R$ 2.699. Esta não é a primeira vez que um lançamento da Apple gera discussões sobre os altos valores cobrados no país.
O iPhone 17 Pro e o Pro Max, lançados na mesma leva que o fone, causaram confusão na web após internautas apontarem que os telefones arranham facilmente. Para além dos danos nos aparelhos, o que causa mais incômodo são os preços: no Brasil, os novos celulares custam a partir de R$ 7.999, com o mais caro saindo por R$ 18.499.
New iPhone 17 models scratch too easily — early buyers are reporting chips and scuffs en masse
The problem is especially bad with the Pro versions, where Apple ditched titanium in favor of aluminum.
Damage shows up quickly on the casing, and Apple Stores are refusing to… pic.twitter.com/u7Bmgzc2hH
— Based & Viral (@ViralBased) September 19, 2025