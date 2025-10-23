23/10/2025
Lorena Maria estuda processar MC Daniel por falta de apoio financeiro ao filho
Maraisa e Fernando Mocó anunciam fim do noivado após idas e vindas
Ana Castela não vai à festa da filha de Zé Felipe; entenda o motivo
Justiça tenta intimar Dudu Camargo em A Fazenda 17, mas não o encontra no local
Após briga com Virginia Fonseca, Bruna Biancardi prepara parceria com Ana Castela
Ex-namorado de Bia Miranda afirma que influenciadora trocou mensagens picantes com Vini Jr.
Histórico: rei Charles III e papa Leão XIV rezam juntos no Vaticano
Horóscopo: os astros revelam o que esperar desta quinta-feira
Coluna da Kelly Kley: Boate X43 será palco da tão esperada X43 Retrô Anos 90's em Rio Branco
Adele pode fazer seu primeiro show no Brasil em 2026, na Praia de Copacabana

“Vamos continuar avaliando até o final do ano”, diz Bocalom sobre disputa ao Governo em 2026

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PP), deu mais um passo em direção à disputa pelo Governo do Acre nas eleições de 2026.

Bocalom/Foto: ContilNet

Em entrevista concedida ao ContilNet nesta quinta-feira (23), o gestor foi questionado se pretende entrar na corrida pelo Palácio Rio Branco e respondeu que a decisão dependerá da vontade popular.

“Ouvindo a população, penso que sim, tudo caminha para isso”, afirmou o prefeito.

Bocalom adiantou que a definição deve ocorrer até o fim deste ano.

“Vamos continuar avaliando até o final do ano”, concluiu.

