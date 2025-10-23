“Vamos continuar avaliando até o final do ano”, diz Bocalom sobre disputa ao Governo em 2026

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PP), deu mais um passo em direção à disputa pelo Governo do Acre nas eleições de 2026.

Em entrevista concedida ao ContilNet nesta quinta-feira (23), o gestor foi questionado se pretende entrar na corrida pelo Palácio Rio Branco e respondeu que a decisão dependerá da vontade popular.

“Ouvindo a população, penso que sim, tudo caminha para isso”, afirmou o prefeito.

Bocalom adiantou que a definição deve ocorrer até o fim deste ano.

“Vamos continuar avaliando até o final do ano”, concluiu.