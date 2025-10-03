03/10/2025
“Vamos ter todo ano”, confirma secretário de agricultura sobre Festival da Macaxeira

A primeira noite do Festival da Macaxeira, realizado nesta sexta-feira (3) no Horto Florestal, reuniu grande público mesmo com a chuva que atingiu a capital. O evento, promovido pela Prefeitura de Rio Branco, tem como objetivo valorizar a produção local, fortalecer o comércio e oferecer opções de lazer e cultura para a população.

O secretário municipal de Agricultura (Seagro), Eracides Caetano, destacou que a mudança de local para o Horto foi necessária devido às obras do viaduto na região central. “Era para ser lá na praça, mas como estão fazendo aquele viaduto ali, não tem como mudar o trânsito. Se fechar lá, vai virar um caos. Então a gente está trabalhando aqui no Horto. Se Deus quiser, vai dar certo sim”, explicou.

Eracides Caetano/Foto: ContilNet

Segundo ele, o festival é uma oportunidade para os pequenos produtores apresentarem seus produtos e aquecerem a economia da capital.

“Os pequenos produtores já vieram, muita gente já está mostrando os seus produtos. É para aquecer a economia do município. A gente vai movimentar bastante dinheiro”, disse.

Eracides também ressaltou que a iniciativa busca consolidar o evento como parte do calendário anual de Rio Branco.

“O primeiro festival que a gente fez foi sucesso. E a gente está esperando que este também seja. É para virar um ponto cultural no nosso Rio Branco. Isso já está oficializado: todo ano a gente vai fazer esse Festival da Macaxeira”, afirmou.

A programação segue durante o fim de semana com feira de produtores, apresentações culturais, praça de alimentação e shows musicais.

Veja o vídeo:

