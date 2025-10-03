Vanessa Giácomo celebra nova fase em Portugal, mas não descarta novelas do Brasil

03/10/2025
Escrito por Portal Leo Dias
Vanessa Giácomo encara um novo desafio na novela “Vitória”, uma parceria do canal SIC com a Disney+, em Portugal. Em entrevista a repórter Monique Arruda, do portal LeoDias, a atriz, no entanto, não descarta voltar às telinhas brasileiras. Pelo contrário, ela relembrou sua estreia nas novelas e destacou a paixão que sempre teve pelas produções nacionais.

Em passagem pelo Brasil para participar do Festival do Rio, Vanessa contou que, embora não tenha um filme em exibição neste ano, está atuando como moderadora de mesas e aproveitando a oportunidade para trocar experiências e aprender com grandes nomes: “É uma pós-graduação em cinema, aprendo muito todos os dias”, garantiu.

Desta vez, Vanessa mergulhou nos bastidores do mercado audiovisual e ressaltou a importância da arte para o Brasil, mesmo estando mais distante do país por conta das gravações em Portugal: “É uma experiência diferente, uma novela turca, eles adaptaram e eu tô fazendo pela SIC e agora eles venderam para a Disney Plus de lá”, contou.

Giácomo explicou que apesar das diferenças, está adorando: “Tem sido uma experiência muito divertida, primeiro porque é a mesma língua, mas eu tenho que mudar muita coisa do texto, né, para adaptar para o nosso Brasil. Mas eu fiz muitos amigos. Eu acho que trabalho feliz, a gente, né, eu sempre eu me divirto em todo trabalho que eu faço”, declarou.

Por fim, a artista contou que não exclui a possibilidade de gravar mais tramas para o Brasil: “Olha, por enquanto não sei. Eu assim, eu nunca fechei as portas, eu amo fazer novela. Eu acho que a novela fala muito sobre a nossa cultura. Eu comecei fazer novela, tenho muito respeito e claro, estou aí, portas abertas”, ela encerrou.

