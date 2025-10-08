vanessa-mesquita-e-julinho-casares-estrelam-campanha-contra-preconceito-com-pets-pretos

O apresentador e defensor da causa animal Julinho Casares é o primeiro nome a fotografar a campanha “Preto é Chiquíssimo”, iniciativa da Instituição de Apoio e Defesa Animal Vanessa Mesquita. O projeto tem como objetivo combater os estigmas que cercam cães e gatos pretos, historicamente vítimas de preconceito e muitas vezes deixados por último em processos de adoção.

A ideia da campanha foi criada por Vanessa Mesquita, campeã do “Big Brother Brasil 14”, que se formou em Medicina Veterinária após vencer o reality e passou a dedicar sua vida à proteção e defesa dos animais. O primeiro ensaio do projeto foi realizado em São Paulo, no Estúdio Fussus, com direção de Vanessa e participação especial de Julinho Casares.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Julinho Casares Foto: Estúdio Fussus Vanessa Mesquita Foto: Estúdio Fussus Julinho Casares Foto: Estúdio Fussus Voltar

Próximo

“Hoje foi um dia muito importante para a causa animal, porque adotar é chiquíssimo e preto é chiquíssimo. Ter o Julinho Casares, uma pessoa que acompanho e sou fã, fotografando a campanha foi incrível”, destacou Vanessa Mesquita.

As fotos foram clicadas pelo renomado fotógrafo Philippe Nouailhetas, especialista em fotografia de pets, conhecido por seu olhar sensível e artístico ao registrar a conexão entre humanos e animais. O resultado do ensaio reforçou o quanto os animais pretos são lindos e especiais.

“Essa iniciativa é muito importante porque, infelizmente, os pretinhos acabam ficando para trás muitas vezes — tanto os gatos quanto os cachorros. As fotos ficaram lindas e são importantes para dar mais uma nova chance a esses animais. Eu agradeço o convite da Vanessa e foi um prazer participar”, afirmou Julinho Casares.

Várias ações estão sendo preparadas dentro do projeto

O ensaio marca o início de uma série de ações que serão realizadas nos próximos meses dentro do projeto “Preto é Chiquíssimo”, que incluirá novas campanhas, mobilizações com influenciadores e incentivo à adoção consciente.

Fundado por Vanessa Mesquita em 2017, o Instituto Pet Van é uma organização sem fins lucrativos que atua na defesa dos direitos dos animais, com foco em resgate, tratamento, reabilitação e adoção de cães e gatos em situação de vulnerabilidade. O trabalho da instituição é guiado por três pilares principais: resgate e cuidados veterinários completos; reabilitação e adoção responsável; e educação e conscientização sobre a guarda responsável.