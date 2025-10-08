08/10/2025
Universo POP
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas
Exames confirmam intoxicação por metanol em cantor Hungria
Virginia confirma fim do affair com Vini Jr. após vazamento de conversas com modelo
Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump
Grazi Massafera ironiza ‘família tradicional’ no Mais Você: “Papai, mamãe, filhinho e amante”
Político traído dá a volta por cima e aparece com nova companhia na ExpoFronteira; confira
Acreana cospe na cara da namorada do Belo em nova briga na Fazenda 17; ASSISTA
Em meio a rumores de affair com Virgínia , modelo brasileira revela troca de mensagens com Vini Jr.

Vanessa Mesquita e Julinho Casares estrelam campanha contra preconceito com pets pretos

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
vanessa-mesquita-e-julinho-casares-estrelam-campanha-contra-preconceito-com-pets-pretos

O apresentador e defensor da causa animal Julinho Casares é o primeiro nome a fotografar a campanha “Preto é Chiquíssimo”, iniciativa da Instituição de Apoio e Defesa Animal Vanessa Mesquita. O projeto tem como objetivo combater os estigmas que cercam cães e gatos pretos, historicamente vítimas de preconceito e muitas vezes deixados por último em processos de adoção.

A ideia da campanha foi criada por Vanessa Mesquita, campeã do “Big Brother Brasil 14”, que se formou em Medicina Veterinária após vencer o reality e passou a dedicar sua vida à proteção e defesa dos animais. O primeiro ensaio do projeto foi realizado em São Paulo, no Estúdio Fussus, com direção de Vanessa e participação especial de Julinho Casares.

Veja as fotos

Foto: Estúdio Fussus
Julinho CasaresFoto: Estúdio Fussus
Foto: Estúdio Fussus
Vanessa MesquitaFoto: Estúdio Fussus
Foto: Estúdio Fussus
Julinho CasaresFoto: Estúdio Fussus

Leia Também

“Hoje foi um dia muito importante para a causa animal, porque adotar é chiquíssimo e preto é chiquíssimo. Ter o Julinho Casares, uma pessoa que acompanho e sou fã, fotografando a campanha foi incrível”, destacou Vanessa Mesquita.

As fotos foram clicadas pelo renomado fotógrafo Philippe Nouailhetas, especialista em fotografia de pets, conhecido por seu olhar sensível e artístico ao registrar a conexão entre humanos e animais. O resultado do ensaio reforçou o quanto os animais pretos são lindos e especiais.

“Essa iniciativa é muito importante porque, infelizmente, os pretinhos acabam ficando para trás muitas vezes — tanto os gatos quanto os cachorros. As fotos ficaram lindas e são importantes para dar mais uma nova chance a esses animais. Eu agradeço o convite da Vanessa e foi um prazer participar”, afirmou Julinho Casares.

Várias ações estão sendo preparadas dentro do projeto

O ensaio marca o início de uma série de ações que serão realizadas nos próximos meses dentro do projeto “Preto é Chiquíssimo”, que incluirá novas campanhas, mobilizações com influenciadores e incentivo à adoção consciente.

Fundado por Vanessa Mesquita em 2017, o Instituto Pet Van é uma organização sem fins lucrativos que atua na defesa dos direitos dos animais, com foco em resgate, tratamento, reabilitação e adoção de cães e gatos em situação de vulnerabilidade. O trabalho da instituição é guiado por três pilares principais: resgate e cuidados veterinários completos; reabilitação e adoção responsável; e educação e conscientização sobre a guarda responsável.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost