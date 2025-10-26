26/10/2025
Vanessa Rios recebe homenagens das bandas em que foi vocalista

Escrito por Metrópoles
A cantora Vanessa Rios morreu neste sábado (25/10), aos 41 anos. A notícia foi confirmada por amigos e familiares nas redes sociais. Ela lutava, desde 2023, contra um câncer pulmonar e estava internada no Hospital Santa Joana, no Recife.

Ao longo da carreira, integrou os grupos Capim Com Mel, Forró do Muído e Kitara. Além de ser vocalista de bandas de forró, Vanessa também fez carreira solo e compartilhava novos trabalhos nas redes sociais, onde tem mais de 675 mil seguidores

Nas redes sociais, a filha dela, Larissa, de 16 anos, compartilhou uma linda homenagem para a mãe e falou sobre a força dela nos últimos momentos. “A dor de perder você é inexplicável, mas o alívio de te ver livre e não sofrendo mais é maior. Meu conforto é saber que as lembranças, carinhos e ensinamentos agora fazem parte de mim”, escreveu.

O velório da cantora será realizado na próxima terça-feira (28/10), em Jaboatão dos Guararapes (PE).

Homenagens

Os grupos Capim Com Mel, Forró do Muído e Kitara, nos quais Vanessa fez atuou ao longo da carreir, prestaram homenagens nas redes socias. “Em nome da família Capim com Mel, agradecemos pelo profissionalismo, dedicação e legado deixado. Descansa em paz, Vanessa Rios”, diz o comunicado da banda.

A Kitara compartilhou um um vídeo de Vanessa com o grupo e escreveu. “Vanessa Rios, minha amiga, eu, Rodrigo Mell e todos os fãs da família Kitara guardará esse momento no coração para sempre. Você foi uma verdadeira campeã nessa vida Que Deus te receba em paz”, finalizou o texto.

O grupo Forró do Muído também se manifestou. “Artista incrível que já fez parte da história do Forró do Muído. Descansa em paz”, compartilharam.

