VAR estreia em todas as partidas da Libertadores Feminina 2025

Disparidade estrutural entre Brasil e demais países ainda desafia equilíbrio da competição

A Libertadores Feminina 2025 começa nesta quinta-feira (2) e vai até 18 de outubro, com todos os jogos realizados na Argentina. O Brasil chega à competição como grande favorito, mantendo a hegemonia no torneio continental. Corinthians, São José, Ferroviária, Santos e Palmeiras já conquistaram o troféu, com o Corinthians liderando o ranking histórico, com cinco títulos: 2017, 2019, 2021, 2023 e 2024.

O torneio, que já teve finais exclusivamente brasileiras, mostra a força das equipes nacionais, mas também evidencia a disparidade estrutural entre os clubes do Brasil e de outros países da América do Sul. A falta de investimentos, problemas logísticos e de infraestrutura ainda dificulta o equilíbrio nas partidas.

A edição de 2025 traz uma novidade importante: o uso do árbitro de vídeo (VAR) em todas as partidas, ampliando a equidade nas decisões e reforçando a profissionalização da competição. Os times jogam dentro do grupo em turno único, com os dois primeiros avançando para as quartas de final. Em caso de empate nas fases eliminatórias, a decisão será nos pênaltis.

Especialistas apontam que o crescimento do futebol feminino tem impulsionado investimentos e patrocinadores. Um estudo da Nielsen Sports, em parceria com a PepsiCo, indica que a modalidade deve se consolidar entre os cinco esportes mais consumidos do mundo até 2030. Renê Salviano, CEO da Heatmap, destaca a importância do apoio contínuo das marcas e da visibilidade das atletas, que contribuem para o desenvolvimento do esporte.

Tabela dos brasileiros na fase de grupos da Libertadores Feminina 2025:

  • Corinthians x Independiente del Valle-EQU: 2/10, quinta, 16h (Brasília)

  • Adiffem x Ferroviária: 2/10, quinta, 20h

  • São Paulo x San Lorenzo: 3/10, sexta, 20h

  • Corinthians x Always Ready: 5/10, domingo, 16h

  • Alianza Lima x Ferroviária: 5/10, domingo, 20h

  • Santa Fé x Corinthians: 8/10, quarta, 20h

  • São Paulo x Colo-Colo: 6/10, segunda, 20h

