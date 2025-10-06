Vários estados têm alerta de baixa umidade do ar; confira o clima

A segunda semana de outubro começa com alerta de perigo para a baixa umidade do ar em 15 estados, mais o Distrito Federal, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O alerta atinge a faixa central do país e principalmente os estados da Região Centro-Oeste, com a maior parte de Mato Grosso e de Goiás sob alerta, além das faixas leste e sul de Mato Grosso do Sul.

Dos locais sob aviso, 12 deles têm alerta com grau de severidade para perigo, na cor laranja. Conforme o órgão, nesses casos, a umidade relativa do ar pode variar entre 20% e 12%. Há risco de incêndios florestais e à saúde, como o ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz.

Os estados sob alerta são: BA, CE, DF, GO, MT, MS, MG, PA, MA, PA, PB, PR, PE, PI, RN, SP e TO.

Leia também

Na Região Nordeste, o alerta de perigo para baixa umidade vigora principalmente na faixa oeste da Bahia, no sul do Maranhão e em grande parte de Pernambuco e do Piauí. O alerta também atinge a maior parte do estado do Tocantins, na Região Norte.

Em São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Ceará, Alagoas e Rio Grande do Norte o alerta em vigor é de perigo potencial para baixa umidade do ar. A costa litorânea do Maranhão, Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte estão em alerta de perigo potencial para ventos costeiros.

Outro cenário

Já o Rio Grande do Sul está sob alerta de perigo para tempestade. A frente fria que já atinge o estado avança causando chuva forte, raios, eventual queda de granizo e rajadas de vento que podem passar dos 80 km/h. Os acumulados variam entre 30 e 80 mm/dia, de acordo com a Defesa Civil Estadual.