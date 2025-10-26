26/10/2025
Vasco alcança marca pela primeira vez no Brasileirão em 2025; entenda

Após derrotar o Red Bull Bragantino na noite deste domingo (26/10) por 3 x 0, o Vasco alcançou uma importante marca depois da realização da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruzmaltino venceu, pela primeira vez no Brasileirão 2025, a quarta partida consecutiva.

O Vasco vive uma lua de mel com seus torcedores. Após confirmar a vitória sobre o Red Bull Bragantino, o Cruzmaltino não sabe o que é derrota há quatro partidas. A última vez que o clube perdeu foi no início de outubro.

Vegetti comemorando gol pelo Vasco diante do Red Bull Bragantino

Atletas do Vasco comemorando gol contra o Fluminense

Rayan é um dos grandes nomes a temporada do Vasco.

Vasco x Vitória – 27ª rodada do Campeonato Brasileiro

Em confronto válido pela 26ª rodada do Brasileirão, o Alvinegro visitou o Palmeiras no Allianz Parque e acabou derrotado por 3 x 0. Antes deste duelo, o Vasco estava invicto há sete partidas, com três vitórias e quatro empates.

Depois de sofrer o revés para o Palmeiras, o Vasco venceu o Vitória, Fortaleza, Fluminense e Red Bull Bragantino. Com este desempenho, o clube pegou o elevador do Campeonato Brasileiro e chegou na 8ª colocação, com 42 pontos.

Vitórias do Vasco nos últimos jogos

Vasco 4 x 3 Vitória – 27ª rodada
Fortaleza 0 x 2 Vasco – 28ª rodada
Vasco 2 x 0 Fluminense – 29ª rodada
Red Bull Bragantino 0 x 3 Vasco – 30ª rodada

 

