Vasco alcança marca pela primeira vez no Brasileirão em 2025; entenda

Após derrotar o Red Bull Bragantino na noite deste domingo (26/10) por 3 x 0, o Vasco alcançou uma importante marca depois da realização da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruzmaltino venceu, pela primeira vez no Brasileirão 2025, a quarta partida consecutiva.
Leia também
-
Brasileirão: com show de Vegetti, Vasco vence Bragantino fora de casa
-
Vegetti volta a marcar dois gols na mesma partida após cinco meses
-
Rayan é desfalque do Vasco para jogo contra o Red Bull Bragantino
-
Diniz pede Rayan, do Vasco, na Seleção: “É um jogador muito especial”
O Vasco vive uma lua de mel com seus torcedores. Após confirmar a vitória sobre o Red Bull Bragantino, o Cruzmaltino não sabe o que é derrota há quatro partidas. A última vez que o clube perdeu foi no início de outubro.
4 imagensFechar modal.1 de 4
Vegetti comemorando gol pelo Vasco diante do Red Bull Bragantino
Matheus Lima/Vasco da Gama2 de 4
Atletas do Vasco comemorando gol contra o Fluminense
Wagner Meier/Getty Images3 de 4
Rayan é um dos grandes nomes a temporada do Vasco.
Dikran Sahagian / Vasco da Gama4 de 4
Vasco x Vitória – 27ª rodada do Campeonato Brasileiro
Wagner Meier/Getty Images
Em confronto válido pela 26ª rodada do Brasileirão, o Alvinegro visitou o Palmeiras no Allianz Parque e acabou derrotado por 3 x 0. Antes deste duelo, o Vasco estava invicto há sete partidas, com três vitórias e quatro empates.
Depois de sofrer o revés para o Palmeiras, o Vasco venceu o Vitória, Fortaleza, Fluminense e Red Bull Bragantino. Com este desempenho, o clube pegou o elevador do Campeonato Brasileiro e chegou na 8ª colocação, com 42 pontos.
Vitórias do Vasco nos últimos jogos
Vasco 4 x 3 Vitória – 27ª rodada
Fortaleza 0 x 2 Vasco – 28ª rodada
Vasco 2 x 0 Fluminense – 29ª rodada
Red Bull Bragantino 0 x 3 Vasco – 30ª rodada