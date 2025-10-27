Vasco repete feito no Campeonato Brasileiro após 13 anos; entenda

Pela primeira vez desde 2012, o Vasco tem uma sequência de três jogos sem sofrer gols em uma mesma edição de Campeonato Brasileiro. No último domingo (26/10), o Gigante da Colina ganhou do Bragantino por 3 x 0 e conquistou este feito.
Além da vitória contra o Massa Bruta, o cruzmaltino também havia vencido o Fluminense e o Fortaleza, ambos por 2 x 0. A última vez que o clube carioca havia conquistado esse feito foi entre julho e agosto de 2012, onde ficou sete partidas seguidas sem ter a sua meta vazada.
Se todas as competições forem contabilizadas, esta marca foi alcançada anteriormente em fevereiro de 2024, no Campeonato Carioca. Na ocasião, o Vasco empatou duas vezes por 0 x o com Flamengo e Fluminense e venceu o Audax por 1 x 0.
Confira a sequência de vitórias da equipe no Campeonato Brasileiro de 2012:
- Sport 0 x 2 Vasco
- Vasco 0 x 0 Corinthians
- Internacional 0 x 0 Vasco
- Vasco 1 x 0 Botafogo
- Vasco 2 x 0 Santos
- São Paulo 0 x 1 Vasco
- Vasco 1 x 0 Atlético – GO