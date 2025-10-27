27/10/2025
Universo POP
Morre Björn Andrésen, o ator sueco conhecido como “o garoto mais bonito do mundo”
Patrícia Poeta mostra filho no hospital durante tratamento e emociona seguidores
MPGO pede multa de R$ 100 mil por postagens promocionais de Virgínia Fonseca
Em Portugal, Ana Castela fala de saudades e recebe recado romântico de Zé Felipe
“Ken Humano” se despede do personagem e inicia nova fase como frentista
Vídeo: Virginia Fonseca e Vini Jr. são flagrados juntos pela primeira vez em Madri
Sexóloga revela os sinais de que você pode ser “viciado” em trair
“Coagida”, diz advogado sobre denúncia de Marcela Tomaszewski contra Dado Dolabella
Passa ou Repassa: pergunta sobre água deixa participantes sem resposta
Horóscopo do dia: descubra o que os astros revelam para esta segunda-feira

Vasco repete feito no Campeonato Brasileiro após 13 anos; entenda

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
vasco-repete-feito-no-campeonato-brasileiro-apos-13-anos;-entenda

Pela primeira vez desde 2012, o Vasco tem uma sequência de três jogos sem sofrer gols em uma mesma edição de Campeonato Brasileiro. No último domingo (26/10), o Gigante da Colina ganhou do Bragantino por 3 x 0 e conquistou este feito.

Além da vitória contra o Massa Bruta, o cruzmaltino também havia vencido o Fluminense e o Fortaleza, ambos por 2 x 0. A última vez que o clube carioca havia conquistado esse feito foi entre julho e agosto de 2012, onde ficou sete partidas seguidas sem ter a sua meta vazada.

3 imagensFechar modal.1 de 3

Matheus Lima/Vasco2 de 3

Matheus Lima/Vasco3 de 3

Dikran Sahagian/Vasco

Leia também

Se todas as competições forem contabilizadas, esta marca foi alcançada anteriormente em fevereiro de 2024, no Campeonato Carioca. Na ocasião, o Vasco empatou duas vezes por 0 x o com Flamengo e Fluminense e venceu o Audax por 1 x 0.

Confira a sequência de vitórias da equipe no Campeonato Brasileiro de 2012:

  • Sport 0 x 2 Vasco
  • Vasco 0 x 0 Corinthians
  • Internacional 0 x 0 Vasco
  • Vasco 1 x 0 Botafogo
  • Vasco 2 x 0 Santos
  • São Paulo 0 x 1 Vasco
  • Vasco 1 x 0 Atlético – GO

 

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost