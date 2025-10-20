20/10/2025
Universo POP
João Augusto Liberato, filho de Gugu, é o novo apresentador da Record
Influenciadora morre aos 29 anos após complicação rara de parto em casa
Assassino de John Lennon revela verdadeira motivação do crime após 45 anos
Participante é expulsa de reality após agredir colega durante discussão ao vivo
Participante da Fazenda chama atenção ao aparecer com volume no short; VEJA VÍDEO
Confusão em reality show: participante perde o controle e agride colega
Virginia Fonseca volta ao loiro e exibe novo visual iluminado após meses com fios acobreados
Isabella Arantes: conheça a bailarina grávida do primeiro filho de Gabriel Medina
Mumuzinho surpreende faxineira durante show no Rio: “Você não vai trabalhar mais hoje”
Quem é o marido de Michelle Barros, acusada de traição em A Fazenda 17

Vasco vence clássico com o Fluminense e sobe na tabela do Brasileiro

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
vasco-vence-classico-com-o-fluminense-e-sobe-na-tabela-do-brasileiro

Em jogo realizado nesta segunda-feira (20/10), o Vasco venceu o Fluminense por 2 x 0, no Maracanã, em jogo válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols da partida foram marcados por Rayan, no primeiro tempo, e Nuno Moreira, na segunda etapa do confronto.

Com o resultado, o Gigante da Colina sobe para a oitava posição com 39 pontos marcados no Brasileirão. Com um jogo a menos do que o seu rival, o Fluminense fica em sétimo com 41 pontos.

Leia também

3 imagensFechar modal.1 de 3

Ruano Carneiro/Getty Images2 de 3

Wagner Meier/Getty Images3 de 3

Wagner Meier/Getty Images

Nos primeiros momentos de jogo, o Fluminense pressionava a saída de bola do Vasco e conseguia chegar com perigo. Com apenas três minutos, a melhor chance do Tricolor, Barros foi desarmado na entrada da área, Cano ficou com a bola livre, finalizou, mas Léo Jardim defendeu e manteve o empate.

Isso mudou aos 38 minutos. Em contra-ataque, o Gigante da Colina atacou pelo lado direito até que chegou nos pés de Paulo Henrique. O lateral tocou para trás, Rayan, girou, carregou para o meio e de esquerda finalizou. A bola desviou em Freytes, enganou o Fábio, e abriu o placar do clássico.

Veja o lance:

Vasco 1×0 Fluminense

⚽ Rayan
🥾 Paulo Henrique

🏆 Brasileirão Série A | 29ª rodada

Sigam @DiarioGols

pic.twitter.com/vneu5842Qc

— Diário de Torcedor (@DiarioGols) October 20, 2025

No segundo tempo, novamente quem tomava a iniciativa do jogo era o Fluminense, mas, mais uma vez, foi o Vasco quem marcou. Aos sete minutos, o cruz-maltino trocava passes até que Rayan recebeu na altura do meio de campo. O atacante conduziu a bola, chegou na intermediária, finalizou, Fábio defendeu, mas deu rebote e Nuno Moreira aproveitou e ampliou.

Ambas equipes tiveram outras oportunidades para marcar, mas não conseguiram e a vitória ficou com o Vasco.

Próximo jogos

O Vasco volta a campo neste domingo (26/10), às 18h30, contra o Bragantino, no interior de São Paulo. Já o Fluminense, enfrenta o Internacional um dia antes, no sábado (25/10), às 17h30, no Maracanã.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost