Vasco vence clássico com o Fluminense e sobe na tabela do Brasileiro

Em jogo realizado nesta segunda-feira (20/10), o Vasco venceu o Fluminense por 2 x 0, no Maracanã, em jogo válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols da partida foram marcados por Rayan, no primeiro tempo, e Nuno Moreira, na segunda etapa do confronto.

Com o resultado, o Gigante da Colina sobe para a oitava posição com 39 pontos marcados no Brasileirão. Com um jogo a menos do que o seu rival, o Fluminense fica em sétimo com 41 pontos.

Nos primeiros momentos de jogo, o Fluminense pressionava a saída de bola do Vasco e conseguia chegar com perigo. Com apenas três minutos, a melhor chance do Tricolor, Barros foi desarmado na entrada da área, Cano ficou com a bola livre, finalizou, mas Léo Jardim defendeu e manteve o empate.

Isso mudou aos 38 minutos. Em contra-ataque, o Gigante da Colina atacou pelo lado direito até que chegou nos pés de Paulo Henrique. O lateral tocou para trás, Rayan, girou, carregou para o meio e de esquerda finalizou. A bola desviou em Freytes, enganou o Fábio, e abriu o placar do clássico.

Vasco 1×0 Fluminense Rayan

Paulo Henrique Brasileirão Série A | 29ª rodada Sigam @DiarioGols pic.twitter.com/vneu5842Qc — Diário de Torcedor (@DiarioGols) October 20, 2025

No segundo tempo, novamente quem tomava a iniciativa do jogo era o Fluminense, mas, mais uma vez, foi o Vasco quem marcou. Aos sete minutos, o cruz-maltino trocava passes até que Rayan recebeu na altura do meio de campo. O atacante conduziu a bola, chegou na intermediária, finalizou, Fábio defendeu, mas deu rebote e Nuno Moreira aproveitou e ampliou.

Ambas equipes tiveram outras oportunidades para marcar, mas não conseguiram e a vitória ficou com o Vasco.

Próximo jogos

O Vasco volta a campo neste domingo (26/10), às 18h30, contra o Bragantino, no interior de São Paulo. Já o Fluminense, enfrenta o Internacional um dia antes, no sábado (25/10), às 17h30, no Maracanã.