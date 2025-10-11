11/10/2025
Universo POP
Millie Bobby Brown compartilha primeira foto da filha adotada; veja
Apresentador conhecido como “Ken venezuelano” morre aos 41 anos após uso excessivo de testosterona
Lady Gaga entra para o elenco de “O Diabo Veste Prada 2”
Jovem viraliza após espalhar 7 kg de glitter em casa e carro do ex em vingança
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
Prestes a inaugurar loja no Acre, MP pede que marca de Virgínia seja enquadrada por práticas abusivas
“Roubou meu ficante!”: influenciadora de Manaus expõe suposto envolvimento de Carlinhos Maia com seu ‘bofe’
Patixa Teló assume ter matado Odete Roitman, de Vale Tudo

Vaticano anuncia encontro entre Lula e papa Leão XIV na próxima semana

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
vaticano-anuncia-encontro-entre-lula-e-papa-leao-xiv-na-proxima-semana

Lula Inácio Lula da Silva e o papa Leão XIV vão se reunir no Vaticano, às margens de compromissos internacionais do presidente do Brasil na Itália. A informação foi confirmada neste sábado (11/10) pelo serviço de imprensa da Santa Sé.

O encontro deve acontecer na próxima segunda-feira (13/10), disse o Vaticano em comunicado. A reunião entre Lula e o líder da Igreja Católica será a primeira desde que Leão XIV foi eleito o novo papa.

Leia também

A previsão é de que o líder brasileiro embarque para a Itália no fim da tarde deste sábado.

Na capital do país, Roma, Lula participará do Fórum Mundial da Alimentação, promovido pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO).

Além disso, o presidente do Brasil também deve comparecer à reunião presencial do Conselho de Campeões da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza — iniciativa lançada pelo G20 no último ano, durante a presidência brasileira no grupo. 

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost