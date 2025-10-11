Vaticano anuncia encontro entre Lula e papa Leão XIV na próxima semana

Lula Inácio Lula da Silva e o papa Leão XIV vão se reunir no Vaticano, às margens de compromissos internacionais do presidente do Brasil na Itália. A informação foi confirmada neste sábado (11/10) pelo serviço de imprensa da Santa Sé.

O encontro deve acontecer na próxima segunda-feira (13/10), disse o Vaticano em comunicado. A reunião entre Lula e o líder da Igreja Católica será a primeira desde que Leão XIV foi eleito o novo papa.

A previsão é de que o líder brasileiro embarque para a Itália no fim da tarde deste sábado.

Na capital do país, Roma, Lula participará do Fórum Mundial da Alimentação, promovido pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO).

Além disso, o presidente do Brasil também deve comparecer à reunião presencial do Conselho de Campeões da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza — iniciativa lançada pelo G20 no último ano, durante a presidência brasileira no grupo.