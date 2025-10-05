Vegetti vai encerrar seca de gols em Vasco x Vitória? Veja e aposte

Precisando se recuperar da derrota para o Palmeiras, o Vasco se prepara para enfrentar o Vitória, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruzmaltino recebe o Rubro-Negro baiano no domingo (5/10), às 16h (horário de Brasília), em São Januário.

Alvo de críticas de parte da torcida vascaína, Pablo Vegetti igualou a pior seca de gols desde que assinou com o clube, em agosto de 2023.

Será que o atacante argentino vai conseguir voltar a balançar as redes? Veja os números de Vegetti e possibilidades de apostas no confronto.

Vegetti vai voltar a marcar?

Pablo Vegetti marca a qualquer momento: Odds* 2.05 na BETesporte

Contratado pelo Vasco em agosto de 2023, Pablo Vegetti logo caiu nas graças da torcida.

Na primeira temporada, o atacante ajudou o clube a se salvar do rebaixamento para a segunda divisão.

Até aqui, o argentino já disputou 125 jogos e marcou 57 gols pelo Cruzmaltino, o que dá quase uma bola na rede a cada duas partidas.

Mas Vegetti não marca um gol há seis jogos, igualando a sequência negativa que teve na reta final do Campeonato Brasileiro de 2024.

Na atual temporada, o argentino é o principal artilheiro do futebol brasileiro, com 24 bolas na rede em 50 partidas disputadas.

A última vez que o camisa 99 conseguiu vazar a defesa adversária foi no dia 31 de agosto, na vitória por 3 a 2 contra o Sport.

Quem vai vencer o jogo?

O Vasco vinha de uma sequência de sete partidas sem perder na temporada, sendo cinco delas no Campeonato Brasileiro, quando foi derrotado por 3 a 0 pelo Palmeiras.

Apesar do resultado negativo, o Gigante da Colina está em um momento de evolução e se apresenta como favorito para vencer no domingo.

Nos últimos cinco jogos entre os dois times, o Vasco levou a melhor em três oportunidades e o Vitória ganhou duas vezes.

Já no histórico geral, a vantagem é da equipe baiana, que venceu 22 partidas, perdeu 17 e empatou 12.

Veja os últimos cinco jogos entre Vasco e Vitória

Campeonato Brasileiro 2025

Data: 10/5/2025

Local: Barradão

Vitória 2×1 Vasco

Gols: Renato Kayzer (2x) (VIT); Pablo Vegetti (VAS)

Campeonato Brasileiro 2024

Data: 1/9/2024

Local: Barradão

Vitória 0x1 Vasco

Gol: João Victor (VAS)

Campeonato Brasileiro 2024

Data: 12/5/2024

Local: São Januário

Vasco 2×1 Vitória

Gols: Maicon e Pablo Vegetti (VAS); Iury Castilho (VIT)

Campeonato Brasileiro Série B 2021

Data: 10/11/2021

Local: São Januário

Vasco 0x3 Vitória

Gols: Marcinho (2x) e Thalisson (VIT)

Campeonato Brasileiro Série B 2021

Data: 7/8/2021

Local: Barradão

Vitória 0x1 Vasco

Gol: Martín Sarrafiore (VAS)

Com 30 pontos conquistados, o Vasco está na 12ª colocação e quer a vitória para se afastar de vez da zona de rebaixamento. Já o Vitória é o 17º colocado com 25, abrindo o Z4.

Como chegam as equipes

O Vasco foi até São Paulo na última quarta-feira (1) para enfrentar o Palmeiras, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Apesar dos sete jogos invicto, o Cruzmaltino não foi páreo ao Verdão e acabou sendo derrotado por 3 a 0.

Já o Vitória recebeu o Ceará no Barradão, na quinta-feira (2), e conseguiu ganhar por 1 a 0, mantendo vivo o sonho de se manter na elite do futebol brasileiro em 2026. O gol do Leão foi marcado por Zé Marcos.

Onde assistir Vasco x Vitória

A partida entre Vasco e Vitória, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, terá transmissão da TV Globo (TV aberta) e do Premiere (pay-per-view).

*Odds estão sujeitas a alterações. Última atualização em 03/10/2025