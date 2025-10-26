Vegetti volta a marcar dois gols na mesma partida após cinco meses

Neste domingo (26/10), o Vasco enfrentou o Red Bull Bragantino pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruzmaltino venceu por 3 x 0, gols marcados por Pablo Vegetti (duas vezes) e GB. O centroavante argentino voltou a balançar as redes duas vezes na mesma partida após cinco meses.

A última vez que Vegetti havia marcado dois gols em um jogo foi em junho. Pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Vasco venceu o Fortaleza por 3 x 0 em São Januário. Além de Vegetti, Nuno Moreira também balançou as redes do Leão do Pici.

Este é o terceiro confronto em que Vegetti marca dois gols na mesma partida no Campeonato Brasileiro da atual temporada. Anteriormente, na 3ª rodada da Série A do Brasileirão, ele balançou as redes duas vezes na vitória por 3 x 1 sobre o Sport, também em São Januário.

O próximo compromisso do Vasco no Campeonato Brasileiro é no domingo (2/11). O Cruzmaltino recebe o São Paulo em casa, às 20h30. O duelo é válido pela 31ª rodada da Série A.