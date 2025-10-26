26/10/2025
Universo POP
Roberta Miranda liga para a dona do bordão ‘Tem Pitú?’ e fãs enlouquecem
Saiba condição de Virginia para reencontro com Vini Jr. na Espanha
4 signos terão uma virada no destino nesta sexta-feira; veja se o seu está entre eles
Influenciadora presa diz ser injustiçada: ‘Ninguém deveria ser preso por fumar maconha’
Virginia Fonseca embarca para Madri acompanhada de melhor amiga de Vini Jr.
Virginia chama mãe de Vini Jr. de “mamma” e reforça clima de intimidade com a família do craque
Quem é Chulipa, influenciador que afirmou ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia
Influenciador expõe ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia: ‘Tirou meu cabaço’
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana
Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral em novo episódio do reality

Vegetti volta a marcar dois gols na mesma partida após cinco meses

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
vegetti-volta-a-marcar-dois-gols-na-mesma-partida-apos-cinco-meses

Neste domingo (26/10), o Vasco enfrentou o Red Bull Bragantino pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruzmaltino venceu por 3 x 0, gols marcados por Pablo Vegetti (duas vezes) e GB. O centroavante argentino voltou a balançar as redes duas vezes na mesma partida após cinco meses.

Leia também

 

RB Bragantino 0x2 Vasco

⚽ Pablo Vegetti (2)

🏆 Brasileirão Série A | 30ª rodada

pic.twitter.com/XPLdtkXjgK

— Diário de Torcedor (@DiarioGols) October 26, 2025

 

RB Bragantino 0x1 Vasco

⚽ Pablo Vegetti
🥾 Lucas Piton

🏆 Brasileirão Série A | 30ª rodada

pic.twitter.com/xPmClAqJql

— Diário de Torcedor (@DiarioGols) October 26, 2025

A última vez que Vegetti havia marcado dois gols em um jogo foi em junho. Pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Vasco venceu o Fortaleza por 3 x 0 em São Januário. Além de Vegetti, Nuno Moreira também balançou as redes do Leão do Pici.

Este é o terceiro confronto em que Vegetti marca dois gols na mesma partida no Campeonato Brasileiro da atual temporada. Anteriormente, na 3ª rodada da Série A do Brasileirão, ele balançou as redes duas vezes na vitória por 3 x 1 sobre o Sport, também em São Januário.

O próximo compromisso do Vasco no Campeonato Brasileiro é no domingo (2/11). O Cruzmaltino recebe o São Paulo em casa, às 20h30. O duelo é válido pela 31ª rodada da Série A.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost