Veículo escolar invade contramão e bate em poste durante manobra arriscada no interior do Acre

Um veículo de transporte escolar se envolveu em um acidente na manhã desta terça-feira (7) na Avenida Amazonas, em Epitaciolândia, interior do Acre. Câmeras de segurança registraram o momento em que o automóvel invade a contramão ao tentar realizar uma ultrapassagem em faixa contínua — manobra proibida pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

De acordo com as imagens, um caminhão boiadeiro trafegava no sentido Centro/Ponte e parou para permitir a passagem de uma carreta bitrem que vinha no sentido oposto, devido a outro veículo estacionado na via. Nesse instante, o utilitário escolar tentou ultrapassar pela esquerda, justamente em um cruzamento. Ao perceber a carreta se aproximando, o motorista tentou acessar uma rua lateral de tijolos, mas, ao se deparar com uma motocicleta parada, desviou bruscamente e acabou colidindo contra um poste de outdoor.

Áudios divulgados nas redes sociais apontam que o homem flagrado nas imagens não seria o motorista responsável pelo veículo escolar. Após o acidente, outro homem chega ao local em uma motocicleta, assume o volante do automóvel e deixa a área, enquanto o primeiro sobe na moto e também sai do local.

Até o momento, não há informações sobre feridos, nem confirmação se o veículo pertence à Prefeitura de Epitaciolândia ou ao governo do Estado. Também não há registro do caso nos órgãos policiais. As circunstâncias do acidente devem ser investigadas para identificar os responsáveis.

Veja o vídeo: