07/10/2025
Universo POP
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas
Exames confirmam intoxicação por metanol em cantor Hungria
Virginia confirma fim do affair com Vini Jr. após vazamento de conversas com modelo
Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump
Grazi Massafera ironiza ‘família tradicional’ no Mais Você: “Papai, mamãe, filhinho e amante”
Político traído dá a volta por cima e aparece com nova companhia na ExpoFronteira; confira
Acreana cospe na cara da namorada do Belo em nova briga na Fazenda 17; ASSISTA
Em meio a rumores de affair com Virgínia , modelo brasileira revela troca de mensagens com Vini Jr.
João Gomes é o primeiro convidado do Tiny Desk Concert versão brasileira

Veículo escolar invade contramão e bate em poste durante manobra arriscada no interior do Acre

Imagens mostram tentativa de ultrapassagem proibida em faixa contínua; autoridades investigam responsabilidades

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Um veículo de transporte escolar se envolveu em um acidente na manhã desta terça-feira (7) na Avenida Amazonas, em Epitaciolândia, interior do Acre. Câmeras de segurança registraram o momento em que o automóvel invade a contramão ao tentar realizar uma ultrapassagem em faixa contínua — manobra proibida pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

De acordo com as imagens, um caminhão boiadeiro trafegava no sentido Centro/Ponte e parou para permitir a passagem de uma carreta bitrem que vinha no sentido oposto, devido a outro veículo estacionado na via. Nesse instante, o utilitário escolar tentou ultrapassar pela esquerda, justamente em um cruzamento. Ao perceber a carreta se aproximando, o motorista tentou acessar uma rua lateral de tijolos, mas, ao se deparar com uma motocicleta parada, desviou bruscamente e acabou colidindo contra um poste de outdoor.

Veículo escolar invade contramão e bate em poste durante manobra arriscada/Foto: ContilNet

Áudios divulgados nas redes sociais apontam que o homem flagrado nas imagens não seria o motorista responsável pelo veículo escolar. Após o acidente, outro homem chega ao local em uma motocicleta, assume o volante do automóvel e deixa a área, enquanto o primeiro sobe na moto e também sai do local.

Até o momento, não há informações sobre feridos, nem confirmação se o veículo pertence à Prefeitura de Epitaciolândia ou ao governo do Estado. Também não há registro do caso nos órgãos policiais. As circunstâncias do acidente devem ser investigadas para identificar os responsáveis.

Veja o vídeo:

 

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost