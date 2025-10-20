Veículo oficial da Secretaria de Saúde é flagrado em motel e gera polêmica

Um veículo oficial da Secretaria Municipal de Saúde de Normandia (RR) foi flagrado em um motel na zona Oeste de Boa Vista. na última segunda-feira (13). Fotos divulgadas mostram o carro estacionado dentro do estabelecimento de um dos quartos.

Ainda não há informações sobre quem estava utilizando o veículo e em quais circunstâncias ele foi levado ao local. A situação gera questionamentos sobre o uso indevido de bens públicos, prática proibida por lei.

A Secretaria de Saúde foi procurada para esclarecimentos, mas até o momento não se manifestou. O espaço segue aberto para possíveis posicionamentos sobre o caso.