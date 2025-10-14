Veja 3 alimentos para sempre comer com ovos e potencializar benefícios

Algumas pessoas só começam o dia após saborear ovo no café da manhã, outras o colocam como adicional no prato do almoço ou preferem consumi-lo no jantar. Independentemente do horário da ingestão, o combo gema e clara oferece benefícios à saúde, e essas vantagens podem ser potencializadas ao serem combinadas com determinados alimentos.

De acordo com a nutricionista Rejane Prado, os ovos são ricos em proteínas de alta qualidade, essenciais para a construção e manutenção da massa muscular. “Também contribuem para o bom funcionamento do cérebro, graças à colina, um nutriente importante para a memória e cognição”, salienta.

O ovo é um alimento considerado excelente pelos nutricionistas

O alimento oferece benefícios para a saúde

A nutricionista menciona alguns alimentos que deveriam ser consumidos com ovos para potencializar os benefícios

Ovos são fonte de proteínas de alta qualidade

“Quando consumidos com moderação, os ovos podem até beneficiar a saúde do coração, por conterem gorduras boas e compostos anti-inflamatórios. Esse alimento promove maior saciedade, ajudando no controle do apetite e do peso; e favorece a saúde da pele, cabelo e unhas devido à presença de biotina, selênio e outros nutrientes“, lista a expert.

Alimentos com ovos

A seguir, Rejane elenca três alimentos que “combinam muito bem” com ovos e ajudam a potencializar os benefícios à saúde:

1. Espinafre

A especialista cita que o espinafre integra quantidades significativas de ferro, fibras, antioxidantes e as vitaminas A e K. “Quando combinada com ovos, especialmente em preparações como omeletes ou ovos mexidos, a hortaliça complementa o perfil nutricional com fibras e compostos anti-inflamatórios, além de melhorar a absorção dos carotenoides presentes, a exemplo da luteina”, frisa.

Uma das combinações sugeridas pela nutricionista é o ovo com espinafre

2. Abacate

Fonte de gorduras monoinsaturadas saudáveis, o abacate favorece a absorção de ativos lipossolúveis dos ovos, como a vitamina D. “Essa combinação também promove a saciedade, e é benéfica para a saúde cardiovascular”, garante a nutricionista.

3. Aveia

A aveia é rica em fibras solúveis, como a betaglucana, que tem o potencial de auxiliar no controle de colesterol e na glicemia.

Quando consumida em conjunto com ovos, por exemplo, em panquecas saudáveis ou mingaus com clara de ovo, o cereal contribui para um café da manhã balanceado e energético. “É ideal para começar o dia com mais saciedade e nutrição”, enfatiza.

“Essas três opções foram escolhidas por complementarem o perfil nutricional dos ovos, otimizarem a absorção de nutrientes e oferecerem benefícios adicionais à saúde do coração, do intestino, da visão e do metabolismo”, esclarece a nutricionista Rejane Prado, do Grupo Mantevida.

A nutricionista aconselha combinar o consumo de ovo com abacate, por favorecer a saúde cardiovascular

