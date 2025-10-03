Veja 3 chás que ajudam a proteger o coração e a melhorar a circulação

O consumo regular de determinados chás pode ser um grande aliado no controle da pressão arterial e até na proteção do coração. O nutricionista Guilherme Lopes destaca três receitas que podem ser benéficas para a saúde do coração.
Leia também
-
Especialista aponta benefícios de chás feitos com 4 plantas do Cerrado
-
Sofre com dor de cabeça? Veja 4 chás que ajudam a aliviar o incômodo
-
Nutricionista revela 5 chás anti-inflamatórios que ajudam a desinchar
Chás que ajudam a proteger o coração
- Chá verde: rico em catequinas, poderosos antioxidantes que ajudam a reduzir o colesterol LDL e melhorar a elasticidade dos vasos sanguíneos.
- Chá de hibisco: contém antocianinas e polifenóis que auxiliam na redução da pressão arterial e na melhora da circulação.
- Chá de camomila: embora mais conhecido por suas propriedades calmantes, também contribui indiretamente para a saúde do coração ao reduzir o estresse e melhorar a qualidade do sono, fatores que impactam diretamente o sistema cardiovascular.
5 imagensFechar modal.1 de 5
Os chás favorecem o bem-estar e a saúde do organismo
Getty Images2 de 5
Eles podem ser consumidos quentes ou frios
Getty Images3 de 5
Beber chá pode acelerar o metabolismo
Getty Images 4 de 5
Incluir o consumo dessa bebida na dieta ainda colabora com a perda de peso
Getty Images5 de 5
A ingestão a longo prazo favorece a eliminação de toxinas do organismo. Lembre-se sempre de consultar um médico ou nutricionista antes de fazer mudanças na dieta
Getty Images
Contra indicações
Apesar de benéficos, o profissional destaca que o consumo desses chás exige atenção em alguns casos. “O chá verde, por conter cafeína, não é indicado em excesso para pessoas com insônia, ansiedade ou arritmias.”
“O chá de hibisco pode reduzir a pressão arterial de forma significativa, sendo contraindicado para quem já apresenta hipotensão ou faz uso de medicamentos anti-hipertensivos. Já a camomila pode interagir com anticoagulantes, aumentando o risco de sangramentos”, salienta o profissional.
É importante lembrar que esses chás não substituem medicamentos prescritos ou mudanças de estilo de vida, como uma alimentação balanceada e prática de exercícios, mas podem complementar o cuidado diário.
Dieta focada no coração
Além dos chás mencionados, manter uma vida saudável é imprescindível no controle da hipertensão. Praticar exercícios e adotar uma dieta balanceada são fundamentais.
O nutricionista destaca que “uma dieta rica em frutas vermelhas, peixes gordurosos como salmão e sardinha, oleaginosas como nozes e castanhas, azeite de oliva extra virgem e vegetais verde-escuros é altamente benéfica.”
“Esses alimentos fornecem antioxidantes, fibras, ácidos graxos ômega-3 e compostos bioativos que reduzem inflamações, equilibram os níveis de colesterol e melhoram a circulação sanguínea, fortalecendo o coração a longo prazo”, emenda Guilherme.