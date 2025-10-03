03/10/2025
Universo POP
Via Verde Shopping o destino ideal para vivenciar experiências únicas no Mês das Crianças
CEO da Expoacre perde 40kg e passa por transformação impressionante; veja antes e depois
Beijoqueiro de Gladson faz post agarrado com Alan Rick: “Entrou no gosto do povo”
Estúdios Globo celebram 30 anos com inauguração de Calçada da Fama
Revelação de Leonardo mexe com reta final de “Vale Tudo”
Após intoxicação por metanol, imagens de Hungria internado são divulgadas
Buquê pega fogo em festa de aniversário no Acre e cena vira meme na internet; ASSISTA
Cantor Hungria é internado com suspeita de intoxicação por metanol
Prefeitura do Acre contrata show da cantora Joelma por R$ 650 mil para evento previsto apenas em 2026
“Os Feiticeiros Além de Waverly Place” lança trailer da 2ª temporada

Veja 3 chás que ajudam a proteger o coração e a melhorar a circulação

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
veja-3-chas-que-ajudam-a-proteger-o-coracao-e-a-melhorar-a-circulacao

O consumo regular de determinados chás pode ser um grande aliado no controle da pressão arterial e até na proteção do coração. O nutricionista Guilherme Lopes destaca três receitas que podem ser benéficas para a saúde do coração.

Leia também

Chás que ajudam a proteger o coração

  • Chá verde: rico em catequinas, poderosos antioxidantes que ajudam a reduzir o colesterol LDL e melhorar a elasticidade dos vasos sanguíneos.
  • Chá de hibisco: contém antocianinas e polifenóis que auxiliam na redução da pressão arterial e na melhora da circulação.
  • Chá de camomila: embora mais conhecido por suas propriedades calmantes, também contribui indiretamente para a saúde do coração ao reduzir o estresse e melhorar a qualidade do sono, fatores que impactam diretamente o sistema cardiovascular.

5 imagensEles podem ser consumidos quentes ou frios Beber chá pode acelerar o metabolismoIncluir o consumo dessa bebida na dieta ainda colabora com a perda de peso A ingestão a longo prazo favorece a eliminação de toxinas do organismo. Lembre-se sempre de consultar um médico ou nutricionista antes de fazer mudanças na dieta Fechar modal.1 de 5

Os chás favorecem o bem-estar e a saúde do organismo

Getty Images2 de 5

Eles podem ser consumidos quentes ou frios

Getty Images3 de 5

Beber chá pode acelerar o metabolismo

Getty Images 4 de 5

Incluir o consumo dessa bebida na dieta ainda colabora com a perda de peso

Getty Images5 de 5

A ingestão a longo prazo favorece a eliminação de toxinas do organismo. Lembre-se sempre de consultar um médico ou nutricionista antes de fazer mudanças na dieta

Getty Images

 Contra indicações

Apesar de benéficos, o profissional destaca que o consumo desses chás exige atenção em alguns casos. “O chá verde, por conter cafeína, não é indicado em excesso para pessoas com insônia, ansiedade ou arritmias.”

“O chá de hibisco pode reduzir a pressão arterial de forma significativa, sendo contraindicado para quem já apresenta hipotensão ou faz uso de medicamentos anti-hipertensivos. Já a camomila pode interagir com anticoagulantes, aumentando o risco de sangramentos”, salienta o profissional.

É importante lembrar que esses chás não substituem medicamentos prescritos ou mudanças de estilo de vida, como uma alimentação balanceada e prática de exercícios, mas podem complementar o cuidado diário.

Dieta focada no coração

Além dos chás mencionados, manter uma vida saudável é imprescindível no controle da hipertensão. Praticar exercícios e adotar uma dieta balanceada são fundamentais.

O nutricionista destaca que “uma dieta rica em frutas vermelhas, peixes gordurosos como salmão e sardinha, oleaginosas como nozes e castanhas, azeite de oliva extra virgem e vegetais verde-escuros é altamente benéfica.”

“Esses alimentos fornecem antioxidantes, fibras, ácidos graxos ômega-3 e compostos bioativos que reduzem inflamações, equilibram os níveis de colesterol e melhoram a circulação sanguínea, fortalecendo o coração a longo prazo”, emenda Guilherme.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost