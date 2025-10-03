Veja 3 chás que ajudam a proteger o coração e a melhorar a circulação

O consumo regular de determinados chás pode ser um grande aliado no controle da pressão arterial e até na proteção do coração. O nutricionista Guilherme Lopes destaca três receitas que podem ser benéficas para a saúde do coração.

Chás que ajudam a proteger o coração

Chá verde: rico em catequinas, poderosos antioxidantes que ajudam a reduzir o colesterol LDL e melhorar a elasticidade dos vasos sanguíneos.

rico em catequinas, poderosos antioxidantes que ajudam a reduzir o colesterol LDL e melhorar a elasticidade dos vasos sanguíneos. Chá de hibisco: contém antocianinas e polifenóis que auxiliam na redução da pressão arterial e na melhora da circulação.

contém antocianinas e polifenóis que auxiliam na redução da pressão arterial e na melhora da circulação. Chá de camomila: embora mais conhecido por suas propriedades calmantes, também contribui indiretamente para a saúde do coração ao reduzir o estresse e melhorar a qualidade do sono, fatores que impactam diretamente o sistema cardiovascular.

Os chás favorecem o bem-estar e a saúde do organismo

Eles podem ser consumidos quentes ou frios

Beber chá pode acelerar o metabolismo

Incluir o consumo dessa bebida na dieta ainda colabora com a perda de peso

A ingestão a longo prazo favorece a eliminação de toxinas do organismo. Lembre-se sempre de consultar um médico ou nutricionista antes de fazer mudanças na dieta

Contra indicações

Apesar de benéficos, o profissional destaca que o consumo desses chás exige atenção em alguns casos. “O chá verde, por conter cafeína, não é indicado em excesso para pessoas com insônia, ansiedade ou arritmias.”

“O chá de hibisco pode reduzir a pressão arterial de forma significativa, sendo contraindicado para quem já apresenta hipotensão ou faz uso de medicamentos anti-hipertensivos. Já a camomila pode interagir com anticoagulantes, aumentando o risco de sangramentos”, salienta o profissional.

É importante lembrar que esses chás não substituem medicamentos prescritos ou mudanças de estilo de vida, como uma alimentação balanceada e prática de exercícios, mas podem complementar o cuidado diário.

Dieta focada no coração

Além dos chás mencionados, manter uma vida saudável é imprescindível no controle da hipertensão. Praticar exercícios e adotar uma dieta balanceada são fundamentais.

O nutricionista destaca que “uma dieta rica em frutas vermelhas, peixes gordurosos como salmão e sardinha, oleaginosas como nozes e castanhas, azeite de oliva extra virgem e vegetais verde-escuros é altamente benéfica.”

“Esses alimentos fornecem antioxidantes, fibras, ácidos graxos ômega-3 e compostos bioativos que reduzem inflamações, equilibram os níveis de colesterol e melhoram a circulação sanguínea, fortalecendo o coração a longo prazo”, emenda Guilherme.