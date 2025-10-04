Veja 4 signos que podem se apaixonar de repente este mês

Outubro chega cheio de intensidade. Afinal, o mês já começa com Mercúrio entrando em Escorpião no dia 6, trazendo mistério e observação mais afiada, enquanto a Lua Cheia em Áries no dia 7 deixa tudo no modo turbo: emoções à flor da pele e coragem de sobra para ir atrás do que se deseja.

Ao longo do mês, ainda temos Vênus brilhando em Libra, Plutão retomando sua caminhada em Aquário e, claro, a temporada escorpiana aumentando a paixão e o calor. Em meio a tantas mudanças, alguns signos podem se ver entregues ao amor de repente, sem nem planejar.

Áries

Com a Lua Cheia iluminando seu signo logo no início do mês, Áries fica ainda mais impulsivo e cheio de energia. Além disso, Marte, seu planeta regente, também manda vibes de intensidade, deixando você no clima para correr atrás de novas experiências. Portanto, se um crush cruzar seu caminho, há grandes chances de o coração acelerar e você se jogar sem pensar duas vezes.

Câncer

A partir da Lua Minguante em seu signo, no dia 13, Câncer ganha uma oportunidade de limpar mágoas e abrir espaço para novos sentimentos. E com Vênus entrando em Libra no mesmo período, seu lado mais romântico e afetuoso tende a falar mais alto. Ou seja, o mês favorece encontros cheios de emoção e até uma paixão inesperada que pode mexer fundo com você.

