Veja a “Ferrari das motos” apreendida pela PF em operação do INSS

Uma Ducati Diavel, avaliada em cerca de R$ 150 mil, foi um dos veículos de luxo apreendidos pela Polícia Federal durante a nova fase da Operação Sem Desconto, deflagrada nesta quinta-feira (9/10).

A ação mira um esquema de descontos indevidos em aposentadorias e pensões e tem como alvo o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (Sindnapi), entidade ligada ao irmão do presidente Lula (PT), José Ferreira da Silva, o Frei Chico.

A moto, conhecida como a “Ferrari das motos”, é um dos símbolos mais desejados do mundo automotivo. Produzida pela marca italiana Ducati, a Diavel é sinônimo de potência, exclusividade e status. O modelo combina motor de 1.200 cilindradas, aceleração de esportiva e design robusto.

A PF e a Controladoria-Geral da União (CGU) não divulgaram o nome do proprietário da Ducati, mas confirmaram a apreensão de veículos de alto padrão, incluindo também um Porsche, um Mini Cooper, um Volvo e modelos Jeep, além de cofres, dinheiro vivo, armas e munições. Todo o material foi recolhido e será periciado.
A corporação não detalhou a quem pertencem os bens apreendidos

O material recolhido será submetido à perícia.

Uma moto Ducati, considerada a Ferrari das motos, também foi apreendida

Entre os veículos estão um Mini Cooper e um Jeeps

Uma ferrari foi encontrada no endereço

A frota de luxo foi apreendida em operação da PF contra sindicato ligado a irmão de Lula

A apreensão ocorreu em nova fase da Operação Sem Desconto

Os veículos foram apreendidos nesta quinta-feira

Cédulas, eletrônicos e armas também foram apreendidos

As ações ocorreram em oito estados e no Distrito Federal, totalizando 66 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF)

A farra do INSS

A Operação Sem Desconto, conduzida pela PF em parceria com a CGU, apura um esquema nacional de descontos associativos não autorizados em benefícios do INSS, revelado com exclusividade pelo Metrópoles.
Segundo a investigação, o Sindnapi arrecadou R$ 259 milhões entre 2019 e 2024 através de mensalidades e convênios com o INSS. Parte dos valores teria sido desviada por meio de empresas de fachada e contratos simulados.

Os mandados de busca e apreensão foram expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e cumpridos em oito estados e no Distrito Federal, incluindo São Paulo, Bahia, Pernambuco e Rio Grande do Norte.

Além das apreensões, os investigadores apuram inserção de dados falsos em sistemas oficiais, formação de organização criminosa e lavagem de dinheiro.

