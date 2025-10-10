Veja a lista dos contemplados com novas moradias do Minha Casa, Minha Vida no Acre

A Secretaria de Estado de Habitação e Urbanismo (Sehurb) anunciou, por meio da Portaria nº 264, publicada em 9 de outubro de 2025, a conclusão da primeira etapa da pré-seleção de famílias que irão concorrer a 100 unidades habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), referentes ao Conjunto Adib Jatene – Empreendimentos Lote A e Lote B, em Rio Branco.

De acordo com a portaria, a seleção foi realizada no dia 8 de outubro e transcorreu de forma transparente, imparcial e em conformidade com os critérios estabelecidos nas Portarias MCID nº 738/2024 e nº 04/2025. No total, 132 famílias foram pré-selecionadas, sendo 100 titulares e 32 suplentes.

A relação completa dos pré-selecionados está disponível no site oficial da Sehurb (www.sehurb.ac.gov.br) e também pode ser consultada presencialmente na sede da secretaria, localizada na Avenida das Acácias, s/nº, Bairro Distrito Industrial, em Rio Branco. O atendimento ao público ocorre de segunda a quinta-feira, das 7h às 16h30, e às sextas-feiras, das 7h às 13h.

Segundo a Sehurb, o processo seguirá agora para a segunda etapa, que consiste no envio da lista à Caixa Econômica Federal, responsável pela validação e análise cadastral e documental das famílias pré-selecionadas. Em seguida, serão realizadas visitas sociais para confirmação das informações prestadas.

Após a conclusão das análises, será publicada a lista oficial dos beneficiários. A secretaria ressalta que os candidatos que não atenderem a algum dos critérios exigidos poderão ser desclassificados, e os suplentes serão convocados conforme a ordem de pré-seleção.

Para mais informações ou esclarecimentos, os interessados podem entrar em contato com a Sehurb pelo telefone ou WhatsApp (68) 99936-0791, ou comparecer à sede da secretaria.

Lista de pré-selecionados – Programa Minha Casa Minha Vida

Conjunto Adib Jatene – Empreendimentos Lote A e Lote B

PCD – Pessoas com Deficiência

Titulares:

Suplentes:

Idosos

Titulares:

Suplentes:

Prioridades Especiais

(100 titulares e 15 suplentes)

Titulares (1 a 50):

Suplentes (51 a 65):

Geral

Titulares:

Suplentes:

