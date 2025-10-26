Veja a programação completa do Metrópoles Catwalk no Teatro Nacional

Projetando a moda brasiliense para o holofote nacional, o Metrópoles Catwalk acaba de revelar a programação completa. O evento, que ocorre neste mês de novembro inclui, além de desfiles, rodas de conversa, oficinas práticas e workshops que fomentam a indústria na capital federal.
Vem conferir!
Metrópoles Catwalk é o novo palco da moda local e nacional
Evento divulga programação completa
Como uma conexão direta entre arte, indústria e informação, o evento inédito Metrópoles Catwalk oferece ao público brasileiro a experiência de presenciar desfiles de moda com marcas prestigiadas, e obter conhecimento sobre o mercado e profissões. Agendado entre os dias 3 e 7 de novembro, será realizado no Teatro Nacional com a participação de nomes conhecidos pelo Brasil.
Leia também
-
Da alfaiataria ao beachwear, Metrópoles Catwalk movimenta moda do DF
-
Lucila Pena figura entre estilistas de destaque no Metrópoles Catwalk
-
Gloria Coelho, por Jeté, celebra 50 anos de carreira no Metrópoles Catwalk
-
Desfiles apresentam destaques da moda do DF no Metrópoles Catwalk
Entre os estilistas brasilienses, marcas como Dane-se, Lucila Pena, Barreto Shoes e mais estarão na passarela entregando personalidade nas peças a serem desfiladas. Não o suficiente, o evento ganha ainda mais peso com a participação de etiquetas de renome como Gloria Coelho, Guto Carvalhoneto, Aluf e Reinaldo Lourenço, que virão pelas multimarcas brasilienses Jeté, Q.U.A.D.R.A., Maria e Magrella.
Enozor Junior e Daniel Moreira, fundadores da Dane-se
De Brasília, a Barreto Shoes acaba de voltar do SPFW direto para o Metrópoles Catwalk
Moda, arte e conexão
O evento reúne curadoria meticulosa de desfiles, exposições, rodas de conversa e muito estilo.
A programação propõe uma imersão no mundo fashion do Distrito Federal e de todo o país, apresenta o olhar do estilista Guto Carvalhoneto para as exibições de arte, e apresenta um elenco de 70 modelos que vão cruzar a passarela do evento — entre elas, 40 são do Distrito Federal.
Realizado pelo Instituto Inbras, em parceria com o Metrópoles e com apoio da Secretaria de Turismo, Banco BRB, Secretaria de Cultura do Distrito Federal e Senai/Sindivest, o Metrópoles Catwalk é um dos primeiros grandes eventos a ocupar o Teatro Nacional Claudio Santoro desde sua reabertura em soft opening, que vem ocorrendo aos poucos desde dezembro de 2024, retomando o espaço que é um dos maiores ícones culturais do Brasil.
Confira a programação completa:
Segunda-feira (3/10)
14h | Abertura ao público
14h – 20h | Exposições de moda, DJ durante todo o evento
14h – 16h | Oficina Ateliê Digital: Criando Moda com Impressão 3D
16h30 – 17h30 | Workshop para modelos “Passarelas sem erros” com Fernando Lackman
18h – 19h |Roda de conversa com Lucila Pena e Bernardo Rostand
20h | Encerramento
Terça-feira (4/10)
10h | Abertura ao público
10h – 20h | Exposições de moda, DJ durante todo o evento
11h – 12h | Roda de conversa: Entre o Ateliê e o Algoritmo: A Educação de Moda na Era Digital em parceria com o Senai
16h30 – 17h30 | Workshop para modelos “Passarelas sem erros” com Fernando Lackman
18h – 19h | Roda de conversa sobre educação em moda no Distrito Federal com Rafaella Lacerda, Breno Abreu e Maria Celeste Sanches
20h | Encerramento
Quarta-feira (5/10)
14h30 |Abertura ao público
14h30 | Exposições, DJ durante todo o evento
16h30 | Desfile Bloco 1: Kolm Collective, Hylo Cartis Studio, Drama e Intensify.me
18h | Desfile Bloco 2: Desfile Barreto Shoes, Letícia Gonzaga e Lucila Pena
20h | Desfile Bloco 3: Desfile Guto Carvalhoneto por Quadra, Aluf por Maria, Gloria Coelho por Jeté e Reinaldo Lourenço por Magrella
23h30 | Encerramento
Quinta-feira (6/10)
10h | Abertura ao público
10h – 21h30 | Exposições de moda, DJ durante todo o evento
11h – 12h | Roda de Conversa sobre “Cor, Sentimento e Identidade: a moda que nasce de dentro” com Alisson Abreu
17h | Desfile Bloco 1: Desfile Lago e Desfile Veertien
18h30 | Desfile Bloco 2: Desfile Miwa e Desfile Amek
20h | Desfile Bloco 3: Desfile Diáspora e Desfile Dane-se
21h30 | Encerramento
Sexta-feira (7/10)
10h | Abertura ao público
10h – 21h30 | Exposições, DJ durante todo o evento
11h – 12h | Roda de conversa Projeto EstiloA3, com Helo Drummond, Dani Kniggendorf e Renata Cotrim
17h | Desfile Bloco 1: Desfile Hills e Desfile Telaio
18h30 | Desfile Bloco 2: Desfile Bernardo Rostand e Desfile Sergio Calado
20h | Desfile Bloco 3: Desfile Biruta e Desfile Louback
21h30 | Encerramento
Nos vemos no Teatro Nacional para vivermos o Metrópoles Catwalk, em Brasília, no evento interativo que ocorrerá entre 3 e 7 de novembro.