Veja a programação completa do Metrópoles Catwalk no Teatro Nacional

Projetando a moda brasiliense para o holofote nacional, o Metrópoles Catwalk acaba de revelar a programação completa. O evento, que ocorre neste mês de novembro inclui, além de desfiles, rodas de conversa, oficinas práticas e workshops que fomentam a indústria na capital federal.

Vem conferir!

Metrópoles Catwalk - metrópolesMetrópoles Catwalk é o novo palco da moda local e nacional

Evento divulga programação completa

Como uma conexão direta entre arte, indústria e informação, o evento inédito Metrópoles Catwalk oferece ao público brasileiro a experiência de presenciar desfiles de moda com marcas prestigiadas, e obter conhecimento sobre o mercado e profissões. Agendado entre os dias 3 e 7 de novembro, será realizado no Teatro Nacional com a participação de nomes conhecidos pelo Brasil.

Entre os estilistas brasilienses, marcas como Dane-se, Lucila Pena, Barreto Shoes e mais estarão na passarela entregando personalidade nas peças a serem desfiladas. Não o suficiente, o evento ganha ainda mais peso com a participação de etiquetas de renome como Gloria Coelho, Guto Carvalhoneto, Aluf e Reinaldo Lourenço, que virão pelas multimarcas brasilienses Jeté, Q.U.A.D.R.A., Maria e Magrella.

Enozor Junior e Daniel Moreira, sócios da Dane-se, na frente da nova lojaEnozor Junior e Daniel Moreira, fundadores da Dane-se

 

spfw barreto shoes spfw - metrópolesDe Brasília, a Barreto Shoes acaba de voltar do SPFW direto para o Metrópoles Catwalk

Moda, arte e conexão

O evento reúne curadoria meticulosa de desfiles, exposições, rodas de conversa e muito estilo.

A programação propõe uma imersão no mundo fashion do Distrito Federal e de todo o país, apresenta o olhar do estilista Guto Carvalhoneto para as exibições de arte, e apresenta um elenco de 70 modelos que vão cruzar a passarela do evento — entre elas, 40 são do Distrito Federal.

Realizado pelo Instituto Inbras, em parceria com o Metrópoles e com apoio da Secretaria de Turismo, Banco BRB, Secretaria de Cultura do Distrito Federal e Senai/Sindivest, o Metrópoles Catwalk é um dos primeiros grandes eventos a ocupar o Teatro Nacional Claudio Santoro desde sua reabertura em soft opening, que vem ocorrendo aos poucos desde dezembro de 2024, retomando o espaço que é um dos maiores ícones culturais do Brasil.

Confira a programação completa:

Segunda-feira (3/10)

14h | Abertura ao público

14h – 20h | Exposições de moda, DJ durante todo o evento

14h – 16h | Oficina Ateliê Digital: Criando Moda com Impressão 3D

16h30 – 17h30 | Workshop para modelos “Passarelas sem erros” com Fernando Lackman

18h – 19h |Roda de conversa com Lucila Pena e Bernardo Rostand

20h | Encerramento

 

Terça-feira (4/10)

10h | Abertura ao público

10h – 20h | Exposições de moda, DJ durante todo o evento

11h – 12h | Roda de conversa: Entre o Ateliê e o Algoritmo: A Educação de Moda na Era Digital em parceria com o Senai

16h30 – 17h30 | Workshop para modelos “Passarelas sem erros” com Fernando Lackman

18h – 19h | Roda de conversa sobre educação em moda no Distrito Federal com Rafaella Lacerda, Breno Abreu e Maria Celeste Sanches

20h | Encerramento

 

Quarta-feira (5/10)

14h30 |Abertura ao público

14h30 | Exposições, DJ durante todo o evento

16h30 | Desfile Bloco 1: Kolm Collective, Hylo Cartis Studio, Drama e Intensify.me

18h | Desfile Bloco 2: Desfile Barreto Shoes, Letícia Gonzaga e Lucila Pena

20h | Desfile Bloco 3: Desfile Guto Carvalhoneto por Quadra, Aluf por Maria, Gloria Coelho por Jeté e Reinaldo Lourenço por Magrella

23h30 | Encerramento

 

Quinta-feira (6/10)

10h | Abertura ao público

10h – 21h30 | Exposições de moda, DJ durante todo o evento

11h – 12h | Roda de Conversa sobre “Cor, Sentimento e Identidade: a moda que nasce de dentro” com Alisson Abreu

17h | Desfile Bloco 1: Desfile Lago e Desfile Veertien

18h30 | Desfile Bloco 2: Desfile Miwa e Desfile Amek

20h | Desfile Bloco 3: Desfile Diáspora e Desfile Dane-se

21h30 | Encerramento

 

Sexta-feira (7/10)

10h | Abertura ao público

10h – 21h30 | Exposições, DJ durante todo o evento

11h – 12h | Roda de conversa Projeto EstiloA3, com Helo Drummond, Dani Kniggendorf e Renata Cotrim

17h | Desfile Bloco 1: Desfile Hills e Desfile Telaio

18h30 | Desfile Bloco 2: Desfile Bernardo Rostand  e Desfile Sergio Calado

20h | Desfile Bloco 3: Desfile Biruta e Desfile Louback

21h30 | Encerramento

Nos vemos no Teatro Nacional para vivermos o Metrópoles Catwalk, em Brasília, no evento interativo que ocorrerá entre 3 e 7 de novembro.

