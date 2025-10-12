12/10/2025
Veja ação que desmontou arena de rinha de galo e prendeu 24 pessoas

A operação policial que interrompeu, nesse sábado (11/10), um evento clandestino de rinha de galo em um sítio do distrito de São Vicente, em Araruama, no Rio de Janeiro (RJ), terminou com 90 pessoas conduzidas à delegacia.

A coluna teve acesso a imagens que mostram a estrutura do local, que contava com uma arena, onde aconteciam as lutas entre os animais, e arquibancadas para o público. As investigações da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) revelaram que, depois de recebidas, as apostas ilegais eram formalizadas em uma tabela exposta para todos os presentes.

Veja imagens da operação:

6 imagensDois indivíduos foram presos por porte ilegal de arma e, contra um homem, foi cumprido um mandado de prisãoA ação ocorreu nesse sábado90 pessoas foram levadas à delegaciaAs equipes também resgataram 40 animais, sendo que alguns deles estavam com lesões visíveis depois de participarem de lutas uns contra os outrosO local funcionava clandestinamenteFechar modal.1 de 6

Duas armas foram apreendidas

Material cedido ao Metrópoles2 de 6

Dois indivíduos foram presos por porte ilegal de arma e, contra um homem, foi cumprido um mandado de prisão

Material cedido ao Metrópoles3 de 6

A ação ocorreu nesse sábado

Material cedido ao Metrópoles4 de 6

90 pessoas foram levadas à delegacia

Material cedido ao Metrópoles5 de 6

As equipes também resgataram 40 animais, sendo que alguns deles estavam com lesões visíveis depois de participarem de lutas uns contra os outros

Material cedido ao Metrópoles6 de 6

O local funcionava clandestinamente

Material cedido ao Metrópoles

No local, havia 90 indivíduos, que estavam promovendo, participando ou assistindo as lutas. Todos foram conduzidos para delegacia e são investigados.

Os agentes ainda apreenderam duas armas de fogo no local. Contra um dos homens abordados, pendia um mandado de prisão por uma tentativa de homicídio ocorrida no início deste ano, na Rua das Pedras, em Búzios.

As equipes também resgataram 40 animais, sendo que alguns deles estavam com lesões visíveis depois de participarem de lutas uns contra os outros. Eles foram encaminhados ao veterinário para receberem cuidados apropriados e, posteriormente, irão para abrigos.

