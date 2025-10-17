17/10/2025
Veja as expectativas dos lutadores para o Centro-Oeste Fight

Escrito por Metrópoles
veja-as-expectativas-dos-lutadores-para-o-centro-oeste-fight

A 18ª edição do Centro-Oeste Fight (COF) começou. Os atletas realizaram nesta sexta-feira (17/10) a pesagem e as encaradas em evento realizado no Pier 21. No sábado (18/10), os lutadores se enfrentarão nas lutas que acontecerão no Ginásio da AABB a partir das 18h.

Vale lembrar que, ao todo, serão 19 lutas no card, todas com transmissão, ao vivo e de graça, pelo canal do Metrópoles Esportes no YouTube.

Confira a transmissão ao vivo do Centro-Oeste Fight 2025:

Lutas por cinturão

Ao todo, serão três lutas por cinturão, o Metrópoles foi até ao evento e conversou com os lutadores sobre as suas expectativas para os seus confrontos.

A primeira categoria que terá disputa por cinturão será a de até 84kg. Os lutadores dessa disputa serão Denis Diniz e Marcos Megatron. Veja as expectativas dos atletas para a luta:

Já na categoria peso galo, até 61,5kg, que também valerá cinturão, Josiel Souza e Jeovanny Oliveira, que defenderá o seu título, ficam frente a frente. Confira as falas dos lutadores para o confronto:

Por fim, Felipe Santos e Vinícius Gigantinho fazem a luta principal do evento. Na categoria Peso-Pesado, de até 120kg, os lutadores disputam o cinturão. Os atletas conversaram como o Metrópoles sobre o embate, confira:

Veja a programação das lutas deste evento:

  1. Higor Ferreira x Erick Ryan (Jiu-Jitsu – 77 kg)
  2. João Pedro x Risomar Ferreira (Jiu-Jitsu – 75 kg)
  3. Rafael Oliveira x Kayo Pancho (Jiu-Jitsu – 100 kg)
  4. Amanda Leal x Rayline Martins (Jiu-Jitsu – 60 kg)
  5. Lucas Gabriel x João Pedro (Amador – 51 kg)
  6. Aldemir Felipe x Luiz Ailton (Amador – 67 kg)
  7. Miguel Gomes x David Souza (Amador – 67 kg)
  8. Max Artur x Basílio Lima (Amador – 67 kg)
  9. Guilherme Rodrigues x Fábio Willian (Amador – 70 kg)
  10. Analice Freitas x Janaína Fonseca (MMA – 52 kg)
  11. Thiago Magalhães x Pedro Príncipe (MMA – 76 kg)
  12. Enzo Gabriel x Guilherme Santos (MMA – 61 kg)
  13. Jorge Fábio x Douglas Ferreira (MMA – 66 kg)
  14. Thiago Miguel x Felipe Chaves (MMA – 94 kg)
  15. Luiz Pedra x Edgar Massara (Jiu-Jitsu – 100 kg)
  16. Bruce Alexander x Daniel Madruga (MMA – 77 kg)
  17. Denis Diniz x Marcos Megatron (MMA – 84 kg – disputa de cinturão)
  18. Josiel Souza x Jeovanny Oliveira (MMA Peso Galo – 61,5 kg – disputa de cinturão)
  19. Felipe Santos x Vinícius Gigantinho (MMA Peso Pesado – 120 kg – disputa de cinturão)

Centro-Oeste Fight

A transmissão do Centro-Oeste Fight é mais uma atração do Grupo Metrópoles, que conta também com o Metrópoles Sports, Metrópoles Music e Metrópoles Endurance.

O grupo transmitiu os jogos do Brasileirão Série D Will Bank, ao vivo e de graça, pelo canal do portal no YouTube, além de eventos como o Mundial de Wushu, os Jogos da Juventude, o Mega Drift Brasil, a Copa das Nações de Futsal, a Copa Paulista e o Torneio Abertura NBB.

