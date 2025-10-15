Veja as fotos do ensaio romântico de Kim Kardashian e Justin Bieber

Após Kim Kardashian comentar sobre um ensaio fotográfico que fez com o cantor Justin Bieber há 15 anos, internautas repercutiram fotos e vídeos do momento no X. A sessão de fotos aconteceu quando o artista tinha apenas 16 anos e Kim, 29.
As fotos foram inspiradas no filme A Primeira Noite de um Homem, de 1967, em que um jovem se envolve com uma mulher mais velha e casada.
Veja as fotos:
Kim Kardashian e Justin Bieber em 2010
Kim Kardashian e Justin Bieber em 2010
Kim Kardashian e Justin Bieber em 2010
Kim Kardashian e Justin Bieber em 2010
O que diz Kim Kardashian?
Em entrevista ao podcast Call Her Daddy nesta quarta-feira (15/10), Kim comentou sobre a sessão: “Não sei quem aprovou aquilo e não sei quem achou que essa narrativa era normal”. Na época, ela tinha 29 anos, e o ensaio sugeria que ela seria a mulher de meia-idade que seduz o jovem.
A empresária explicou que toda a sessão foi acompanhada pela equipe de Justin, incluindo a namorada dele na época. As fotos foram feitas para a revista Elle.
“Eu só sinto que, obviamente, nada de estranho aconteceu — era só um conceito esquisito. E é curioso como ninguém achou aquilo estranho na época. Mas, olhando agora, penso: ‘Aquilo não foi o mais apropriado’”, refletiu Kim.