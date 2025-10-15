15/10/2025
Veja as fotos do ensaio romântico de Kim Kardashian e Justin Bieber

Escrito por Metrópoles
veja-as-fotos-do-ensaio-romantico-de-kim-kardashian-e-justin-bieber

Após Kim Kardashian comentar sobre um ensaio fotográfico que fez com o cantor Justin Bieber há 15 anos, internautas repercutiram fotos e vídeos do momento no X. A sessão de fotos aconteceu quando o artista tinha apenas 16 anos e Kim, 29.

As fotos foram inspiradas no filme A Primeira Noite de um Homem, de 1967, em que um jovem se envolve com uma mulher mais velha e casada.

Veja as fotos:

4 imagensKim Kardashian e Justin Bieber em 2010Kim Kardashian e Justin Bieber em 2010Kim Kardashian e Justin Bieber em 2010Fechar modal.1 de 4

Kim Kardashian e Justin Bieber em 2010

Reprodução/YouTube Elle2 de 4

Kim Kardashian e Justin Bieber em 2010

Reprodução/YouTube
3 de 4

Kim Kardashian e Justin Bieber em 2010

Reprodução/YouTube
4 de 4

Kim Kardashian e Justin Bieber em 2010

Reprodução/YouTube

O que diz Kim Kardashian?

Em entrevista ao podcast Call Her Daddy nesta quarta-feira (15/10), Kim comentou sobre a sessão: “Não sei quem aprovou aquilo e não sei quem achou que essa narrativa era normal”. Na época, ela tinha 29 anos, e o ensaio sugeria que ela seria a mulher de meia-idade que seduz o jovem.

A empresária explicou que toda a sessão foi acompanhada pela equipe de Justin, incluindo a namorada dele na época. As fotos foram feitas para a revista Elle.

“Eu só sinto que, obviamente, nada de estranho aconteceu — era só um conceito esquisito. E é curioso como ninguém achou aquilo estranho na época. Mas, olhando agora, penso: ‘Aquilo não foi o mais apropriado’”, refletiu Kim.

