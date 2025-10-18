18/10/2025
Veja carta de interno sobre abusos e horrores em clínica do terror

Um interno do Centro de Reabilitação Serenidade, em Valparaíso de Goiás (GO), no Entorno do Distrito Federal, escreveu um carta pedindo socorro. Após uma série de abusos, maus-tratos e por viver em uma situação degradante, ele escreveu: “Bom dia meu Deus, me ajuda!”

Em desespero, ele revelou: “Quero ir embora daqui, faz um rebuliço, mas me tira daqui, por favor. Estou tão cansado”, afirmou.

No texto, o interno disse que deseja trabalhar, casar e ter filhos. Na carta também escreveu: “Denuncie. Por favor denuncie”.

Veja a carta: 

Carta do interno que sofreu abusos em clínicaCarta do interno que sofreu abusos em clínica

Entenda o caso:

  • O ponto inicial da operação foi um vistoria feita pelo MPGO na quarta-feira (15/10).
  • No local foram encontradas mais de 30 pessoas internadas em condições degradantes.
  • Os internos não tinham assistência médica mesmo vivendo em situação de vulnerabilidade.
  • Segundo a Polícia Civil de Goiás (PCGO), foram encontradas diversas irregularidades.
  • Na operação da 2ª DP de Valparaíso de Goiás (5ª DRP), o responsável técnico pelo centro de reabilitação foi preso.

Veja imagens da clínica:

A operação foi realizada em conjunto com Ministério Público do Estado de Goiás (MPGO), Secretaria Estadual de Saúde (Suvisa/SES), Creas Municipal e teve apoio da 1ª DP de Valparaíso.

Quando houve o retorno das autoridades ao local, os internos haviam sido removidos às pressas. Para os investigadores, o movimento teria sido aparentemente para ocultar as irregularidades.

Durante a fiscalização, foram encontrados e apreendidos diversos medicamentos controlados armazenados de forma irregular, sem controle de validade, prescrição ou acompanhamento de profissional habilitado.

Também foram localizadas carteiras de cigarro de origem estrangeira, sem documentação fiscal.

A reportagem tentou contato com o Centro de Reabilitação Serenidade. O espaço segue aberto para manifestações.

