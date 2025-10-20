Veja como está situação no Aeroporto de Brasília após voos desviados

20/10/2025
O Aeroporto Internacional de Brasília voltou a operar normalmente, após fortes chuvas na noite desse domingo (19/10), que obrigaram 14 voos a mudarem a rota de pouso.

Segundo a Inframerica, responsável pela administração do aeroporto, outros 26 voos tiveram atraso no embarque ou desembarque.

De acordo com o site de monitoramento de voos Flight Radar, um dos embarques chegou a extrapolar 5h de atraso do horário previsto.

Além disso, sete voos tiveram de ser cancelados e outros 10, que realizariam voo nesta manhã, também foram cancelados, mas de forma antecipada.

Após os contratempos em reflexo da chuvas, a empresa afirmou, em nota, que “o Aeroporto de Brasília segue operando normalmente nesta manhã”.

Os passageiros de 12, dos 14 voos que tiveram a rota alternada, já retornaram à capital, enquanto outros dois foram cancelados.

Operação por instrumentos

Ao menos 14 voos foram obrigados a alternarem rotas, visto as fortes chuvas no Distrito Federal.

Na ocasião, os voos, que desembarcariam na capital, precisaram ser desviados para dois aeroportos mais próximos: Goiânia (GO) e Confins, em Belo Horizonte (MG).

A Inframerica, responsável por administrar o Aeroporto de Brasília, informou que o terminal aéreo iniciou a operação por instrumentos às 20h17.

Quando o aeroporto está operando por instrumentos significa que as condições climáticas não permitem pousos e decolagens com referências visuais.

Nestas condições as operações são realizadas pelos comandantes utilizando os sensores e receptores de bordo das aeronaves e os equipamento de apoio a navegação aérea existentes no aeroporto.

