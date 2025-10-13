Veja como ficou o rosto de funcionário agredido com taça por advogado

Após ser agredido por um advogado “bebaço” e ter o rosto cortado por uma taça de vinho, um funcionário de um hotel de luxo no Distrito Federal foi socorrido ao hospital. A vítima sofreu um ferimento profundo na região da bochecha.

De acordo com o delegado Sérgio Bautzer, plantonista da 5ª Delegacia de Polícia (Área Central), o caso está sendo investigado. Bautzer informou que aguardará os laudos do IML para verificar se a vítima, Rafael, correu risco de morte. Se constatado, o advogado poderá ser indiciado por tentativa de homicídio. O delegado também aguarda o interrogatório do suspeito para apurar a intenção ao desferir o golpe.

Entenda o caso:

A confusão e o ataque ocorreu durante uma confraternização nessa sexta-feira (10/10). A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada.

Imagens de câmeras de segurança do Royal Tulip registraram o momento em que o advogado Adonis Martins Alegre, 35 anos, do Rio Grande do Sul, rasgou o rosto do funcionário.

Adonis foi preso após a agressão e também é acusado de importunar sexualmente duas colegas de profissão.

Ele foi preso em flagrante pelos crimes de lesão corporal grave, importunação sexual e perseguição.

Segundo apuração da coluna Na Mira, o advogado estava no DF para participar de um evento promovido por uma plataforma jurídica digital. Durante a festa, realizada no Royal Tulip Brasília.

Ele teria ingerido grande quantidade de bebida alcoólica e começado a importunar uma advogada, perseguindo-a por diversas áreas do hotel, do restaurante ao pub, ultrapassando o limite do assédio.

Mais tarde, no lobby do hotel, Adonis teria assediado outra advogada. Ao tentar conter a situação, um dos promotores do evento foi atacado pelo advogado, que quebrou uma taça e a usou para rasgar o rosto da vítima.

Vídeo da agressão:

Procurada, a assessoria do Complexo de Hotéis Brasília Alvorada informou que dois hóspedes se envolveram em discussão no bar do hotel. “A equipe acionou imediatamente a polícia e o Samu, que chegaram em poucos minutos. Lamentamos o ocorrido e estamos à disposição das autoridades”, declarou em nota.

A coluna Na Mira tenta localizar defesa de Adonis. O espaço segue aberto.