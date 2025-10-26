26/10/2025
Veja como Lula reagiu a perguntas sobre Bolsonaro para Donald Trump

Os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Donald Trump, dos Estados Unidos, responderam a perguntas de jornalistas momentos antes da reunião que discutiu as tarifas impostas a exportações brasileiras. Na ocasião, o titular da Casa Branca foi questionado sobre a relação com o ex-chefe do Executivo Jair Bolsonaro (PL) e se a situação do aliado seria debatida durante o encontro privado.

Ao ouvir os questionamentos, o presidente brasileiro variou entre dar risadas e balançar a cabeça em sinal de negativo.

Veja a reação de Lula:

Os líderes falaram com a imprensa por cerca de 10 minutos antes de iniciarem uma conversa a portas fechadas. A reunião durou em torno de 45 minutos. De acordo com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, o chefe do Planalto reforçou o pedido de revogação das tarifas de 50%, além das sanções contra ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e outras autoridades.

Ao ser questionado sobre Bolsonaro, Trump elogiou o ex-presidente. “Eu sempre gostei dele, eu sempre gostei dele… Eu me sinto muito mal sobre o que ocorreu com ele. Eu sempre pensei que ele era um cara direito, mas ele tem passado por várias coisas”, afirmou o republicano.

Perguntado por uma repórter se colocaria benefícios a Bolsonaro nos termos da negociação, o presidente americano respondeu: “Não é da sua conta”.

