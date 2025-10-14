veja-depoimentos-que-condenaram-inocente.-mairlon-ficou-15-anos-preso

Durante o julgamento que anulou a condenação de Francisco Mairlon Barros Aguiar pelo Crime da 113 Sul, a defesa liderada pelo The Innocent Project apresentou vídeos das confissões extrajudiciais e acareações que levaram à prisão de Mairlon, em 2010.

As imagens foram projetadas no telão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), nesta terça-feira (14/10). Os vídeos mostram os depoimentos de Leonardo Campos Alves e Paulo Cardoso Santana, condenados pelo triplo homicídio.

No início, eles negam que uma terceira pessoa tenha participado do crime. Depois, passam a incluir Mairlon.

Paulo Santana, após anos, mudou o depoimento e negou a participação de Mairlon no caso.

Nos vídeos, os policiais chegam a dizer a Paulo Santana que ele “não estava só com Leonardo”. Apesar das negativas do acusado, os agentes pressionam e afirmam a ele: “Só essa verdade é que vai ajudar você e seus familiares”.

A condução das oitivas foi criticada pelos ministros do STJ. Og Fernandes disse que os vídeos são claros no sentido de que os depoimentos não tinham como objetivo a “busca da verdade, mas quase que uma coação moral”.

Entenda o caso

Francisco Mairlon foi condenado a 47 anos, 1 mês e 10 dias de prisão por participar do triplo homicídio do casal José e Maria Villela e da funcionária da família Francisca Nascimento Silva.

À época dos fatos, Francisco foi preso após ser citado pelos dois executores confessos do crime, o porteiro Leonardo Campos Alves e Paulo Cardoso Santana.

Porém, anos depois, Paulo Santana mudou o depoimento dado à polícia em 2010 e assegurou que Francisco Mairlon Barros não participou dos homicídios.

Processo anulado

O STJ anulou, nesta terça-feira (14/10), a condenação de Francisco Mairlon Barros Aguiar. A ONG Innocence Project levou o caso à Corte afirmando que o réu é inocente.

Os ministro votaram pela soltura imediata de Francisco Mairlon, que completaria 15 anos preso em novembro deste ano. Conforme a decisão da Sexta Turma, todo o processo foi anulado.

Se outras provas existirem, o Ministério Público poderá apresentar nova denúncia, segundo a Sexta Turma. Mas, a partir de agora, Francisco Mairlon não figura mais nem como acusado. Ou seja, ela foi inocentado.

Irmãos de Francisco Mairlon Barros Aguiar se abraçam após decisão do STJ

Irmãos de Mairlon após a absolvição

Advogada Dora Marzo

Francisco está detido há oito anos na Penitenciária do Distrito Federal II (PDF II) e nega ser o assassino

O condenado disse só ter confessado porque foi torturado psicologicamente

Francisco Mairlon Barros foi condenado como o autor de um dos crimes mais chocantes da história do Distrito Federal

Segundo a Justiça, ele e um comparsa mataram com 73 facadas Francisca Nascimento, Maria Villela e José Guilherme Villela

