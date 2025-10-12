Veja detalhes da ilha “de outro planeta” onde Anitta está de férias

Em meio à rotina intensa e agenda internacional agitada, Anitta escolheu um refúgio pouco convencional para descansar. A cantora brasileira está explorando Socotra, uma ilha praticamente isolada no Oceano Índico que pertence ao Iêmen e impressiona por suas paisagens surreais, dignas de um filme de ficção científica.
A artista compartilhou registros da viagem em suas redes sociais, exibindo alguns detalhes do turismo em maio a Galápagos do Oceano Índico, como o destino é carinhosamente apelidado. Por lá, Anitta tem aproveitado para realizar mergulhos em lagos cristalinos, caminhadas por dunas e, claro, registrar a natureza intocada, sobretudo, as misteriosas árvores Sangue de Dragão, espécie nativa que reforça o clima quase “extraterrestre” do destino.
Em um carrossel de fotos, a Girl from Rio foi categórica e afirmou que nada ali era fruto de inteligência artificial. “Se você ama a natureza, cuide dela”, escreveu na legenda de uma das publicações.
Com cerca de 3.600 km², Socotra é a maior ilha do arquipélago homônimo e abriga uma das biodiversidades mais singulares do mundo. A beleza e a suntuosidade naturais são tamanhas que a ilha foi declarada Patrimônio Natural da Humanidade pela Unesco em 2008.
Clima árido
Estima-se que mais de um terço da vegetação local é endêmica, ou seja, inexistente em qualquer outra parte do planeta. Entre os destaques, está a espécies árvores Sangue de Dragão, com copas em formato de guarda-chuva que chama atenção pela resina vermelha extraída de seu caule.
Outra curiosidade da flora local é a árvore Garrafa, de troncos volumosos e formato peculiar que lembra uma pata de elefante. Diante do clima árido, a árvore armazena grandes quantidades de água para sobreviver e, em certas épocas, ela se embeleza com flores cor-de-rosa em suas pontas.
Um paraíso remoto e preservado
Situada entre o Canal de Guardafui e o Mar Arábico, Socotra fica próxima às principais rotas de navegação e é a maior das seis ilhas do arquipélago, ocupando cerca de 95% de sua área territorial. O acesso à ilha é restrito, com voos ocasionais para seu pequeno aeroporto.
Estima-se que Socotra possui cerca de 60 mil habitantes
A infraestrutura turística ainda é rústica – o que ajuda a manter Socotra preservada como um verdadeiro santuário natural. Suas falésias, vales e praias de areia branca banhadas por um mar azul-turquesa também reforçam o convite para curtir o cenário paradisíaco como um refúgio.
Com aproximadamente 60 mil habitantes, os locais vivem da pesca artesanal, da produção de mel e do turismo sustentável, cuidadosamente controlado para não ameaçar o delicado equilíbrio ecológico da região. A língua nativa é a socotri e possui raízes pré-islâmicas.
Para saber mais, siga o perfil de Vida&Estilo no Instagram.