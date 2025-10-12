12/10/2025
Universo POP
Diane Keaton morre aos 79 anos, diz revista
Cantor argentino é assassinado a tiros após ensaio de reality no México
Millie Bobby Brown compartilha primeira foto da filha adotada; veja
Apresentador conhecido como “Ken venezuelano” morre aos 41 anos após uso excessivo de testosterona
Lady Gaga entra para o elenco de “O Diabo Veste Prada 2”
Jovem viraliza após espalhar 7 kg de glitter em casa e carro do ex em vingança
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
Prestes a inaugurar loja no Acre, MP pede que marca de Virgínia seja enquadrada por práticas abusivas

Veja detalhes da ilha “de outro planeta” onde Anitta está de férias

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
veja-detalhes-da-ilha-“de-outro-planeta”-onde-anitta-esta-de-ferias

Em meio à rotina intensa e agenda internacional agitada, Anitta escolheu um refúgio pouco convencional para descansar. A cantora brasileira está explorando Socotra, uma ilha praticamente isolada no Oceano Índico que pertence ao Iêmen e impressiona por suas paisagens surreais, dignas de um filme de ficção científica.

Leia também

A artista compartilhou registros da viagem em suas redes sociais, exibindo alguns detalhes do turismo em maio a Galápagos do Oceano Índico, como o destino é carinhosamente apelidado. Por lá, Anitta tem aproveitado para realizar mergulhos em lagos cristalinos, caminhadas por dunas e, claro, registrar a natureza intocada, sobretudo, as misteriosas árvores Sangue de Dragão, espécie nativa que reforça o clima quase “extraterrestre” do destino.

7 imagensFlores da árvore que assemelha a pata de um elefantePaisagem paradísiaca Água cristalinaCenário deslumbranteÁrvore Sangue de DragãoFechar modal.1 de 7

Árvore Garrafa

Getty Images2 de 7

Flores da árvore que assemelha a pata de um elefante

Getty Images3 de 7

Paisagem paradísiaca

Getty Images4 de 7

Água cristalina

@anitta/ Reprodução/ Redes sociais5 de 7

Cenário deslumbrante

@anitta/ Reprodução/ Redes sociais6 de 7

Árvore Sangue de Dragão

@anitta/ Reprodução/ Redes sociais7 de 7

Anitta está de férias em uma ilha do Iemen

@anitta/ Reprodução/ Redes sociais

Em um carrossel de fotos, a Girl from Rio foi categórica e afirmou que nada ali era fruto de inteligência artificial. “Se você ama a natureza, cuide dela”, escreveu na legenda de uma das publicações.

Anitta aproveita férias em cenário de outro planeta

Com cerca de 3.600 km², Socotra é a maior ilha do arquipélago homônimo e abriga uma das biodiversidades mais singulares do mundo. A beleza e a suntuosidade naturais são tamanhas que a ilha foi declarada Patrimônio Natural da Humanidade pela Unesco em 2008.

Clima árido

Estima-se que mais de um terço da vegetação local é endêmica, ou seja, inexistente em qualquer outra parte do planeta. Entre os destaques, está a espécies árvores Sangue de Dragão, com copas em formato de guarda-chuva que chama atenção pela resina vermelha extraída de seu caule.

Outra curiosidade da flora local é a árvore Garrafa, de troncos volumosos e formato peculiar que lembra uma pata de elefante. Diante do clima árido, a árvore armazena grandes quantidades de água para sobreviver e, em certas épocas, ela se embeleza com  flores cor-de-rosa em suas pontas.

Um paraíso remoto e preservado

Situada entre o Canal de Guardafui e o Mar Arábico, Socotra fica próxima às principais rotas de navegação e é a maior das seis ilhas do arquipélago, ocupando cerca de 95% de sua área territorial. O acesso à ilha é restrito, com voos ocasionais para seu pequeno aeroporto.

Estima-se que Socotra possui cerca de 60 mil habitantes

A infraestrutura turística ainda é rústica – o que ajuda a manter Socotra preservada como um verdadeiro santuário natural. Suas falésias, vales e praias de areia branca banhadas por um mar azul-turquesa também reforçam o convite para curtir o cenário paradisíaco como um refúgio.

Com aproximadamente 60 mil habitantes, os locais vivem da pesca artesanal, da produção de mel e do turismo sustentável, cuidadosamente controlado para não ameaçar o delicado equilíbrio ecológico da região. A língua nativa é a socotri e possui raízes pré-islâmicas.

Para saber mais, siga o perfil de Vida&Estilo no Instagram.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost