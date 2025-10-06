Veja em quais celulares o WhatsApp deixa de funcionar a partir de outubro

O WhatsApp deixou de funcionar em diversos modelos com sistemas desatualizados desde o primeiro dia do mês de outubro. Além de deixar de receber as atualizações, os dispositivos podem parar de receber mensagens ou deixar de enviá-las através do aplicativo.
Embora possa pegar alguns usuários de surpresa com a medida, o WhatsApp costuma revisar os requisitos dos dispositivos com frequência, para otimizar a melhora do aplicativo e reforçar a segurança do sistema.
A mudança ocorre devido ao fato de que o aplicativo de mensagens não garante o funcionamento correto nas versões mais antigas. Sendo assim, a empresa prefere retirar as atualizações dos modelos e evitar o desempenho duvidoso que a plataforma pode ter nos aparelhos ultrapassados.
Dispositivos sem atualização a partir de outubro
O WhatsApp deixará de funcionar em aparelhos Android 5.0 ou inferior, e em iPhones com iOS 15.1 ou anterior. Veja abaixo quais modelos deixam de receber atualizações:
Android:
- Samsung Galaxy S5
- LG G3
- Sony Xperia Z2
- Motorola Moto G (1ª geração)
- Huawei Ascend Mate 2
- HTC One M8
iPhone:
- iPhone 5
- iPhone 5c
- iPhone 6 (se não atualizado além do iOS 12)