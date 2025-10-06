06/10/2025
Universo POP
Joelma lança música em homenagem a Belém, Capital Mundial do Brega
Taís Araujo exibe novo visual após fim das gravações de Vale Tudo
Odete Roitman morre nesta semana em Vale Tudo; veja tudo o que se sabe
Cantor acreano lança videoclipe de estreia em produção independente com clipe em plano sequência
Maria Bethânia recebe carinho de Lula e Janja em bastidores de show: ‘Extraordinária cantora’
Iasmyne Sampaio dá entrada em casamento no civil e compartilha bastidores nas redes sociais
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios

Veja em quais celulares o WhatsApp deixa de funcionar a partir de outubro

Desde o primeiro dia do mês, o aplicativo deixou de oferecer suporte a vários modelos

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

WhatsApp deixou de funcionar em diversos modelos com sistemas desatualizados desde o primeiro dia do mês de outubro. Além de deixar de receber as atualizações, os dispositivos podem parar de receber mensagens ou deixar de enviá-las através do aplicativo.

Embora possa pegar alguns usuários de surpresa com a medida, o WhatsApp costuma revisar os requisitos dos dispositivos com frequência, para otimizar a melhora do aplicativo e reforçar a segurança do sistema.

Veja em quais celulares o WhatsApp deixa de funcionar a partir de outubro/Foto: Reprodução

A mudança ocorre devido ao fato de que o aplicativo de mensagens não garante o funcionamento correto nas versões mais antigas. Sendo assim, a empresa prefere retirar as atualizações dos modelos e evitar o desempenho duvidoso que a plataforma pode ter nos aparelhos ultrapassados.

Dispositivos sem atualização a partir de outubro

O WhatsApp deixará de funcionar em aparelhos Android 5.0 ou inferior, e em iPhones com iOS 15.1 ou anterior. Veja abaixo quais modelos deixam de receber atualizações:

Android:

  • Samsung Galaxy S5
  • LG G3
  • Sony Xperia Z2
  • Motorola Moto G (1ª geração)
  • Huawei Ascend Mate 2
  • HTC One M8

iPhone:

  • iPhone 5
  • iPhone 5c
  • iPhone 6 (se não atualizado além do iOS 12)

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost