Veja em quais celulares o WhatsApp deixa de funcionar a partir de outubro

O WhatsApp deixou de funcionar em diversos modelos com sistemas desatualizados desde o primeiro dia do mês de outubro. Além de deixar de receber as atualizações, os dispositivos podem parar de receber mensagens ou deixar de enviá-las através do aplicativo.

Embora possa pegar alguns usuários de surpresa com a medida, o WhatsApp costuma revisar os requisitos dos dispositivos com frequência, para otimizar a melhora do aplicativo e reforçar a segurança do sistema.

A mudança ocorre devido ao fato de que o aplicativo de mensagens não garante o funcionamento correto nas versões mais antigas. Sendo assim, a empresa prefere retirar as atualizações dos modelos e evitar o desempenho duvidoso que a plataforma pode ter nos aparelhos ultrapassados.

Dispositivos sem atualização a partir de outubro O WhatsApp deixará de funcionar em aparelhos Android 5.0 ou inferior, e em iPhones com iOS 15.1 ou anterior. Veja abaixo quais modelos deixam de receber atualizações:

Android: