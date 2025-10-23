Veja fotos da festa de Maria Flor, filha de Virginia e Zé Felipe

23/10/2025
Escrito por Metrópoles
Aconteceu nesta quinta-feira (23/10), em Goiânia, Goiás, a festa de três anos de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe.

A celebração foi realizada em uma casa de festas pertencente à influenciadora e teve como tema a princesa da Disney, Cinderela.

Detalhes da festa

Com cores predominantes em azul celeste, a aniversariante vestia um vestido inspirado na personagem.

Tons de azul e rosa também marcaram a decoração, que contou com um bolo gigante, flores e um painel em formato de castelo.

Segundo informações do portal LeoDias, a festa teve início por volta das 17h e ofereceu diversas lembrancinhas para as crianças.

Um espaço com uma “loja” inspirada nos estandes de brinquedos da Disney permitia que os pequenos escolhessem as lembranças que desejavam levar para casa.

Fantasias da Cinderela também estavam disponíveis, além de tênis personalizados para os convidados mirins.

Família de Vini Jr. presente

Ainda de acordo com o portal, além da família de Virginia e do ex-marido Zé Felipe, compareceram ao evento a mãe de Vini Jr., Fernanda Cristina, o irmão mais novo do jogador, Bernardo, e a melhor amiga do atacante.

A festa ainda terá apresentação de Felipe Amorim.

Veja as fotos

9 imagensVirginia e Maria FlorVirginia e Maria FlorVirginia e Maria FlorVirginia e Maria FlorVirginia e Maria FlorFechar modal.1 de 9

Maria Alice, José Leonardo, Virginia e Maria Flor

Reprodução/Instagram.2 de 9

Virginia e Maria Flor

Reprodução/Instagram.3 de 9

Virginia e Maria Flor

Reprodução/Instagram.4 de 9

Virginia e Maria Flor

Reprodução/Instagram.5 de 9

Virginia e Maria Flor

Reprodução/Instagram.6 de 9

Virginia e Maria Flor

Reprodução/Instagram.7 de 9

Virginia e Maria Flor

Reprodução/Instagram.8 de 9

Virginia e Maria Flor

Reprodução/Instagram.9 de 9

Maria Flor e Virginia Fonseca.

Reprodução/Redes sociais.

