Veja fotos da festa luxuosa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe

A pequena Maria Flor, filha da influenciadora Virginia Fonseca e do cantor Zé Felipe, comemorou seus três anos em uma festa de luxo realizada nesta quinta-feira (23/10), em Goiânia (GO).

O evento aconteceu em uma casa de festas pertencente à própria Virginia e teve como tema a princesa Cinderela, da Disney. A decoração, assinada em tons de azul celeste e rosa, encantou os convidados com riqueza de detalhes — incluindo um bolo gigante, flores naturais e um painel em formato de castelo.

Detalhes encantados

Maria Flor vestiu um vestido inspirado na Cinderela, enquanto as crianças puderam se divertir em um espaço que simulava uma loja de brinquedos da Disney, onde escolhiam suas próprias lembranças.

Entre as lembrancinhas, estavam fantasias da Cinderela e tênis personalizados para os convidados mirins.

Convidados e atrações

De acordo com o portal LeoDias, a festa começou por volta das 17h e contou com a presença de familiares e amigos próximos do casal.

Chamou atenção a presença da família de Vini Jr. — a mãe do jogador, Fernanda Cristina, o irmão Bernardo e a melhor amiga do atleta também marcaram presença na celebração.

A noite ainda contou com apresentação especial do cantor Felipe Amorim, encerrando o evento com muita música e diversão.

