Veja fotos do primeiro beijo em público de Zé Felipe e Ana Castela

Zé Felipe e Ana Castela finalmente deram o primeiro beijo em público. Os dois estiveram em clima de romance durante a gravação do Domingo Legal.

As fotos do momento foram publicadas no perfil do programa, comandado por Celso Portiolli, neste domingo (12/10).

Veja as imagens:

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

Zé Felipe e Ana Castela deram primeiro beijo durante gravação do Domingo Legal

Reprodução/Instagram/@letaccilo 2 de 3

Zé Felipe e Ana Castela deram primeiro beijo durante gravação do Domingo Legal

Reprodução/Instagram/@letaccilo 3 de 3

Zé Felipe e Ana Castela deram primeiro beijo durante gravação do Domingo Legal

Reprodução/Instagram/@letaccilo

É namoro?

No último sábado (11/10), durante um show em São Paulo, Ana Castela respondeu se está ou não namorando com Zé Felipe. A revelação ocorreu durante uma conversa exclusiva com Lucas Pasin, colunista do Metrópoles.

“A gente está se conhecendo, sim. Isso não dá para negar. A internet toda está sabendo. E, como eu já falei numa entrevista, a internet gosta muito de pular etapas”, disse a boiadeira. “Aparece uma foto e já dizem que estamos namorando. Estamos nos conhecendo e não vamos pular etapas. Está sendo muito legal”, completou.

Na sequência, a cantora declarou: “Realmente, o Zé sou eu de saia. E eu sou ele de calça. A gente é bobo mesmo. Somos sérios quando precisamos, mas temos nossos momentos de bobeira. Somos felizes”.