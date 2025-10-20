veja-gaby-spanic-dar-tapa-em-participante-e-ser-expulsa-de-a-fazenda

A tensão tomou conta de A Fazenda 17 durante uma dinâmica ao vivo quando Gaby Spanic, atriz venezuelana famosa por A Usurpadora, perdeu o controle e acertou Tamires Assis com um tapa no rosto. Minutos depois, anunciou que estava deixando o reality da Record.

Rodrigo Carelli, diretor do programa, confirmou a expulsão nas redes sociais: “Devido ao ocorrido na atividade agora há pouco, tivemos que expulsar a Gaby Spanic do jogo”.

O confronto começou quando Gaby escolheu Tamires, até então sua aliada, para participar da dinâmica. Durante um discurso carregado de emoção, a atriz relembrou traumas do passado e deixou claro que não toleraria agressões. No auge da tensão, atingiu a colega e gritou: “Defenda-se! Perdoe-me! Por que você não se defende?”.

Gaby Spanic.

Gaby Spanic dá tapa na cara de Tamires e anuncia saída de A Fazenda 17

Gaby Spanic.

Gaby Spanic.

Gaby Spanic.

Mesmo com a tentativa de Dudu Camargo de convencê-la a permanecer, Gaby manteve a decisão de deixar o confinamento. Antes de sair, declarou: “São muitas cobras. Produção, por favor! Eu desisto”.

A Record ainda não informou como a expulsão impactará a formação da próxima roça. Veja o vídeo: