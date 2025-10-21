veja-homenagem-emocionante-de-carolina-dieckmann-a-preta-gil

Três meses após a morte de Preta Gil, a atriz Carolina Dieckmann usou as redes sociais na noite dessa segunda-feira (20/10) para prestar uma nova homenagem à amiga. Em um texto sincero, ela falou sobre a saudade e como ainda sente a presença da cantora no dia a dia.
“É a coisa mais estranha do mundo, o próprio mundo sem ela aqui. Aquela coisa do luto, né? Tem horas que parece uma eternidade, noutras, que foi ontem”, escreveu Carol.
Leia também
-
Carolina Dieckmmann sobre os 3 meses da morte de Preta Gil: “Estranho”
-
Vídeo: assista a homenagem emocionante de Gilberto Gil à Preta Gil
-
“Estará sempre conosco”, diz Gilberto Gil ao homenagear Preta em turnê
-
Quem é o padre processado pela família Gil por debochar de Preta Gil
A atriz contou que, mesmo com o tempo passando, ainda se emociona ao lembrar de Preta: “Às vezes me pego sorrindo com alguma lembrança, ou com a borboleta amarela que traz ela. Às vezes me pego chorando, assim, do nada, num assalto de emoção”.
5 imagensFechar modal.1 de 5
Preta Gil e Carolina Dieckmann são amigas há mais de 20 anos
Reprodução2 de 5
Carolina Dieckmann e Preta Gil
Reprodução/ Instagram3 de 5
Preta Gil e Carolina Dieckmann
Reprodução4 de 5
A despedida de Carolina Dieckmann e Preta Gil
Reprodução5 de 5
Preta Gil com Carolina Dieckmann, Malu Barbosa e Mari Lobo
Reprodução/Instagram @pretagil
Carol finalizou dizendo que tenta incluir a memória da amiga em todos os momentos da vida. “Sigo tentando pôr a Preta nas coisas inéditas em que ela só pode estar se eu chamar… e eu chamo. Você é para sempre”, garantiu.
Preta Gil morreu em julho de 2025, aos 50 anos, em decorrência de complicações de um câncer no intestino. Desde então, amigos e fãs têm compartilhado lembranças e mensagens de carinho em homenagem à artista.
Veja o post:
Ver essa foto no Instagram
Uma publicação compartilhada por carolina dieckmmann (@loracarola)