veja-homenagem-emocionante-de-carolina-dieckmann-a-preta-gil

Três meses após a morte de Preta Gil, a atriz Carolina Dieckmann usou as redes sociais na noite dessa segunda-feira (20/10) para prestar uma nova homenagem à amiga. Em um texto sincero, ela falou sobre a saudade e como ainda sente a presença da cantora no dia a dia.

“É a coisa mais estranha do mundo, o próprio mundo sem ela aqui. Aquela coisa do luto, né? Tem horas que parece uma eternidade, noutras, que foi ontem”, escreveu Carol.

Leia também

A atriz contou que, mesmo com o tempo passando, ainda se emociona ao lembrar de Preta: “Às vezes me pego sorrindo com alguma lembrança, ou com a borboleta amarela que traz ela. Às vezes me pego chorando, assim, do nada, num assalto de emoção”.

5 imagens Fechar modal. 1 de 5

Preta Gil e Carolina Dieckmann são amigas há mais de 20 anos

Reprodução 2 de 5

Carolina Dieckmann e Preta Gil

Reprodução/ Instagram 3 de 5

Preta Gil e Carolina Dieckmann

Reprodução 4 de 5

A despedida de Carolina Dieckmann e Preta Gil

Reprodução 5 de 5

Preta Gil com Carolina Dieckmann, Malu Barbosa e Mari Lobo

Reprodução/Instagram @pretagil

Carol finalizou dizendo que tenta incluir a memória da amiga em todos os momentos da vida. “Sigo tentando pôr a Preta nas coisas inéditas em que ela só pode estar se eu chamar… e eu chamo. Você é para sempre”, garantiu.

Preta Gil morreu em julho de 2025, aos 50 anos, em decorrência de complicações de um câncer no intestino. Desde então, amigos e fãs têm compartilhado lembranças e mensagens de carinho em homenagem à artista.

Veja o post: