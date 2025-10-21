21/10/2025
Veja homenagem emocionante de Carolina Dieckmann a Preta Gil

Três meses após a morte de Preta Gil, a atriz Carolina Dieckmann usou as redes sociais na noite dessa segunda-feira (20/10) para prestar uma nova homenagem à amiga. Em um texto sincero, ela falou sobre a saudade e como ainda sente a presença da cantora no dia a dia.

“É a coisa mais estranha do mundo, o próprio mundo sem ela aqui. Aquela coisa do luto, né? Tem horas que parece uma eternidade, noutras, que foi ontem”, escreveu Carol.

A atriz contou que, mesmo com o tempo passando, ainda se emociona ao lembrar de Preta: “Às vezes me pego sorrindo com alguma lembrança, ou com a borboleta amarela que traz ela. Às vezes me pego chorando, assim, do nada, num assalto de emoção”.

Preta Gil e Carolina Dieckmann são amigas há mais de 20 anos

Carolina Dieckmann e Preta Gil

Preta Gil e Carolina Dieckmann

A despedida de Carolina Dieckmann e Preta Gil

Preta Gil com Carolina Dieckmann, Malu Barbosa e Mari Lobo

Carol finalizou dizendo que tenta incluir a memória da amiga em todos os momentos da vida. “Sigo tentando pôr a Preta nas coisas inéditas em que ela só pode estar se eu chamar… e eu chamo. Você é para sempre”, garantiu.

Preta Gil morreu em julho de 2025, aos 50 anos, em decorrência de complicações de um câncer no intestino. Desde então, amigos e fãs têm compartilhado lembranças e mensagens de carinho em homenagem à artista.

