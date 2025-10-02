Veja imagens de atendimento a onça baleada que quase morreu afogada

Uma onça-pintada foi resgatada nessa quarta-feira (1º/10) após ser vista nadando por horas no Rio Negro, em Manaus. O animal, um macho adulto, tinha sido baleado e apresentava sinais de cansaço e aparente desorientação ao se aproximar da Praia da Ponta Negra, na zona Oeste da cidade. Imagens obtidas pelo Metrópoles registraram o momento dos primeiros atendimentos ao felino.

A avaliação inicial confirmou a gravidade dos ferimentos: mais de 30 estilhaços de chumbo foram encontrados no crânio e no pescoço, causando perda de dentes, edemas e comprometimento da visão.

Confira imagens:

5 imagens Fechar modal. 1 de 5

Material cedido ao Metrópoles 2 de 5

Material cedido ao Metrópoles 3 de 5

Material cedido ao Metrópoles 4 de 5

Material cedido ao Metrópoles 5 de 5

Material cedido ao Metrópoles

Leia também

O resgate mobilizou uma força-tarefa formada pela Secretaria de Estado de Proteção e Bem-Estar Animal (Sepet), o Batalhão de Policiamento Ambiental, o Instituto Laiff da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e a Equipe Pet, coordenada pela deputada estadual Joana Darc (União-AM).

Em nota enviada ao Metrópoles, a equipe da parlamentar detalhou o quadro atual do animal: “No momento, ela se encontra no antigo zoológico do Tropical Hotel, na Ponta Negra, zona Oeste de Manaus-AM. Ela continuará no local o tempo que for preciso para se recuperar 100%”.

Após passar por cirurgia nesta quinta-feira (2/10), a onça segue em recuperação. Apesar de estável, permanece sob forte estresse, segundo os veterinários. Joana Darc também compartilhou um relato emocionado nas redes sociais: “Esse macho superou mais de 8 horas nadando no Rio Negro. Estamos lutando para que ele sobreviva e tenha um final feliz. Foram encontrados mais de 30 projéteis, dentes quebrados e muito sangue. Torçam muito por ele”, escreveu.

Veja o momento do resgate:

Ainda não há definição sobre o destino do animal. A decisão entre encaminhá-lo ao Centro de Instrução de Guerra na Selva (Cigs) ou ao Ibama dependerá de sua evolução clínica e da possibilidade de reintrodução na natureza.

A caça de animais silvestres é crime ambiental no Brasil, previsto no artigo 29 da Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/98), sujeito a multa e até um ano de detenção.