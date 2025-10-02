02/10/2025
Universo POP
Revelação de Leonardo mexe com reta final de “Vale Tudo”
Após intoxicação por metanol, imagens de Hungria internado são divulgadas
Buquê pega fogo em festa de aniversário no Acre e cena vira meme na internet; ASSISTA
Cantor Hungria é internado com suspeita de intoxicação por metanol
Prefeitura do Acre contrata show da cantora Joelma por R$ 650 mil para evento previsto apenas em 2026
“Os Feiticeiros Além de Waverly Place” lança trailer da 2ª temporada
Com Sabrina Carpenter, Lollapalooza Brasil anuncia line-up de cada dia para 2026
Cardi B publica carta aberta para Nicki Minaj após briga e cita abuso de drogas e estupro
Angélica retorna à TV com novo programa ao vivo
Empresário dispara contra organização da ExpoSena: “Uma mixaria, um trem vergonhoso”

Veja imagens de atendimento a onça baleada que quase morreu afogada

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
veja-imagens-de-atendimento-a-onca-baleada-que-quase-morreu-afogada

Uma onça-pintada foi resgatada nessa quarta-feira (1º/10) após ser vista nadando por horas no Rio Negro, em Manaus. O animal, um macho adulto, tinha sido baleado e apresentava sinais de cansaço e aparente desorientação ao se aproximar da Praia da Ponta Negra, na zona Oeste da cidade. Imagens obtidas pelo Metrópoles registraram o momento dos primeiros atendimentos ao felino.

A avaliação inicial confirmou a gravidade dos ferimentos: mais de 30 estilhaços de chumbo foram encontrados no crânio e no pescoço, causando perda de dentes, edemas e comprometimento da visão.

Confira imagens:

5 imagensFechar modal.1 de 5

Material cedido ao Metrópoles2 de 5

Material cedido ao Metrópoles3 de 5

Material cedido ao Metrópoles4 de 5

Material cedido ao Metrópoles5 de 5

Material cedido ao Metrópoles

Leia também

O resgate mobilizou uma força-tarefa formada pela Secretaria de Estado de Proteção e Bem-Estar Animal (Sepet), o Batalhão de Policiamento Ambiental, o Instituto Laiff da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e a Equipe Pet, coordenada pela deputada estadual Joana Darc (União-AM).

Em nota enviada ao Metrópoles, a equipe da parlamentar detalhou o quadro atual do animal: “No momento, ela se encontra no antigo zoológico do Tropical Hotel, na Ponta Negra, zona Oeste de Manaus-AM. Ela continuará no local o tempo que for preciso para se recuperar 100%”.

Após passar por cirurgia nesta quinta-feira (2/10), a onça segue em recuperação. Apesar de estável, permanece sob forte estresse, segundo os veterinários. Joana Darc também compartilhou um relato emocionado nas redes sociais: “Esse macho superou mais de 8 horas nadando no Rio Negro. Estamos lutando para que ele sobreviva e tenha um final feliz. Foram encontrados mais de 30 projéteis, dentes quebrados e muito sangue. Torçam muito por ele”, escreveu.

Veja o momento do resgate:

 

Ainda não há definição sobre o destino do animal. A decisão entre encaminhá-lo ao Centro de Instrução de Guerra na Selva (Cigs) ou ao Ibama dependerá de sua evolução clínica e da possibilidade de reintrodução na natureza.

A caça de animais silvestres é crime ambiental no Brasil, previsto no artigo 29 da Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/98), sujeito a multa e até um ano de detenção.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost