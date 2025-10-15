15/10/2025
Veja momento em que homem assedia menina de 11 anos em farmácia

Imagens internas de uma farmácia em Goiânia mostram um homem de 64 anos agarrando, esfregando-se e tentando beijar uma menina de 11 anos.

O abuso e assédio duraram mais de 2 minutos, enquanto funcionários tentavam expulsá-lo. Ele ameaçou os atendentes com um cassetete que carregava.

Veja imagens: 

Mais detalhes do caso:

  • O crime foi cometido no último domingo (12/10).
  • Sinomar Ferreira da Cunha (foto em destaque) foi capturado no mesmo dia por policiais civis da Central Geral de Flagrantes (1ª DRP).
  • O caso veio à tona quando a mãe da vítima foi alertada por um funcionário da drogaria, que informou que Sinomar havia se aproximado da criança no caixa.
  • Os atendentes disseram que ele a abraçou e tentou beijá-la de forma inapropriada, além de se esfregar nela.

Registro do boletim de ocorrência

Após tomar conhecimento dos fatos, a mãe da vítima registrou boletim de ocorrência. Sinomar foi localizado em uma distribuidora de bebidas ao lado e preso em flagrante, ainda em posse do cassetete usado para intimidar outras pessoas.

Na delegacia, a genitora da menina relatou que este não foi um incidente isolado, mencionando um episódio anterior de abordagem inadequada pelo mesmo suspeito.

Sinomar foi autuado por estupro de vulnerável e porte ilegal de arma branca.

