Veja momento em que homem assedia menina de 11 anos em farmácia

Imagens internas de uma farmácia em Goiânia mostram um homem de 64 anos agarrando, esfregando-se e tentando beijar uma menina de 11 anos.
O abuso e assédio duraram mais de 2 minutos, enquanto funcionários tentavam expulsá-lo. Ele ameaçou os atendentes com um cassetete que carregava.
Veja imagens:
Mais detalhes do caso:
- O crime foi cometido no último domingo (12/10).
- Sinomar Ferreira da Cunha (foto em destaque) foi capturado no mesmo dia por policiais civis da Central Geral de Flagrantes (1ª DRP).
- O caso veio à tona quando a mãe da vítima foi alertada por um funcionário da drogaria, que informou que Sinomar havia se aproximado da criança no caixa.
- Os atendentes disseram que ele a abraçou e tentou beijá-la de forma inapropriada, além de se esfregar nela.
Registro do boletim de ocorrência
Após tomar conhecimento dos fatos, a mãe da vítima registrou boletim de ocorrência. Sinomar foi localizado em uma distribuidora de bebidas ao lado e preso em flagrante, ainda em posse do cassetete usado para intimidar outras pessoas.
Leia também
-
Homem é preso após se esfregar e tentar beijar criança em farmácia
-
Homem mata mulher a pauladas por causa de óculos; veja o que ele disse
-
Veja o diário de traficante de Águas Claras: “Muito puto com a vida”
Na delegacia, a genitora da menina relatou que este não foi um incidente isolado, mencionando um episódio anterior de abordagem inadequada pelo mesmo suspeito.
Sinomar foi autuado por estupro de vulnerável e porte ilegal de arma branca.