Veja momento em que Marcella confirma agressão e término com Dado

Marcella Tomaszewski usou os stories do Instagram, neste sábado (25/10), para desmentir as notícia de que teria sido agredida por Dado Dolabella e colocado um ponto final na relação, como a coluna Fábia Oliveira revelou com exclusividade.

“A gente veio aqui, juntinho, só pra deixar claro que não aconteceu nada do que a mídia está divulgando, que estamos bem. E a gente só quer curtir o final do nosso sábado tranquilos. Paz, e tá tudo bem”, declarou ela, ao lado do ator. Ele apenas falou: “Meu Deus. É isso, paz, gente”.

Marcella Tomaszewski confirmou a agressão

Porém, queridos leitores, vamos revelar para vocês: foi a própria modelo quem confirmou para esta jornalista que foi, sim, agredida pelo então namorado e que o relacionamento tinha terminado.

“Gostaria de não falar a respeito disso. Porque, pelo visto, vazou o que não deveria. Infelizmente, as coisas não são só flores. Só preciso digerir tudo o que está acontecendo hoje”, desabafou, antes de finalizar: “Eu não queria que nada disso tivesse acontecido”.

Após pedir para não falar abertamente sobre o caso, a modelo autorizou que a coluna desse a notícia “em off” [sem identificar o entrevistado]: “Posso dizer que fontes minhas confirmaram a agressão e o término do namoro?”, questionei. “Pode”, respondeu Marcella Tomaszewski.

Assista ao vídeo e ouça o áudio

O fim do namoro

O namoro de Dado Dolabella e Marcella Tomaszewski chegou ao fim após mais um episódio de agressão por parte do ator. Fontes da coluna Fábia Oliveira confirmaram, com exclusividade, a confusão do ator com a modelo e o término do relacionamento.

Pessoas ligadas ao ex-casal revelaram, ainda, que a Miss Gramado 2025 está bastante abalada com o que aconteceu e não quer falar sobre o caso por enquanto. Esta jornalista que vos escreve procurou Dado, mas não recebeu retorno. O espaço segue aberto.

A agressão

De acordo com o jornalista Matheus Baldi, Dado Dolabella se desentendeu com a então namorada no apartamento onde a modelo vive, em Ipanema, zona sul do Rio de Janeiro.

Testemunhas disseram que o ator teria se descontrolado, partindo inicialmente para agressões verbais que, em seguida, teriam evoluído para violência física contra Marcella Tomaszewski. Vizinhos da moça teriam ouvido a confusão e, na manhã deste sábado (25/10), a modelo teria ido à delegacia e registou um Boletim de Ocorrência.

Ainda de acordo com o colunista, no entanto, a miss resolveu não formalizar a denúncia como agressão e Dado Dolabella acabou sendo liberado.