08/10/2025
Veja novos prints de Vini Jr. que fizeram Virginia dar fim ao affair

A polêmica envolvendo Vini Jr. e Virginia Fonseca ainda não chegou ao fim. Novas informações divulgadas pelo portal LeoDias mostram que o jogador marcou uma viagem com a modelo brasileira Anna Carolina um dia após a influenciadora ir embora da Espanha pela primeira vez.

Vini agendou a viagem para Málaga em 4 de setembro, mesma data em que Virginia retornou ao Brasil após passar uns dias em Madri e Marbella, ao lado do jogador e alguns amigos.

3 imagensModelo Anna CarolinaModelo Anna CarolinaFechar modal.1 de 3

Modelo Anna Carolina

Reprodução/Instagram/@ac.sntn2 de 3

Modelo Anna Carolina

Reprodução/Instagram/@ac.sntn3 de 3

Modelo Anna Carolina

Reprodução/Instagram/@ac.sntn

Segundo o portal, o jogador do Real Madrid e Anna Carolina marcaram a viagem em 27 de agosto, quando começaram os boatos de affair entre Vini e Virginia.

A modelo revelou ainda que o atleta sempre pedia fotos ou vídeos sensuais para ela. Ainda de acordo com Anna, o passeio para Málaga teria sido marcado, mas Vini mandou apenas a reserva das passagens e não os bilhetes em si, o que, de acordo com ela, deixou-a desconfiada de que a viagem não ocorreria.

“Estavamos falando sempre, aí desde o dia 1º de setembro ele sumiu e já tinha combinado na semana anterior a viagem, mas sem a passagem. Aí foi quando Virginia foi para Madri de jato com os amigos, ele sumiu. Aparece um dia antes [da viagem, no dia 3], mandando a passagem que era para o dia 4, iria eu e minha amiga”, detalhou.

Vini teria tentado contornar a situação, mas não agradou Anna com sua resposta. A brasileira, então, gravou um áudio, no qual disse ao atleta para contratar uma plataforma de conteúdos adultos se quisesse se satisfazer, pois ela não servia para isso.

Confira os prints:

Prints da conversa entre Vini Jr. e Anna Carolina

