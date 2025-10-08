veja-novos-prints-de-vini-jr.-que-fizeram-virginia-dar-fim-ao-affair

A polêmica envolvendo Vini Jr. e Virginia Fonseca ainda não chegou ao fim. Novas informações divulgadas pelo portal LeoDias mostram que o jogador marcou uma viagem com a modelo brasileira Anna Carolina um dia após a influenciadora ir embora da Espanha pela primeira vez.

Vini agendou a viagem para Málaga em 4 de setembro, mesma data em que Virginia retornou ao Brasil após passar uns dias em Madri e Marbella, ao lado do jogador e alguns amigos.

Modelo Anna Carolina

Modelo Anna Carolina

Modelo Anna Carolina

Segundo o portal, o jogador do Real Madrid e Anna Carolina marcaram a viagem em 27 de agosto, quando começaram os boatos de affair entre Vini e Virginia.

A modelo revelou ainda que o atleta sempre pedia fotos ou vídeos sensuais para ela. Ainda de acordo com Anna, o passeio para Málaga teria sido marcado, mas Vini mandou apenas a reserva das passagens e não os bilhetes em si, o que, de acordo com ela, deixou-a desconfiada de que a viagem não ocorreria.

“Estavamos falando sempre, aí desde o dia 1º de setembro ele sumiu e já tinha combinado na semana anterior a viagem, mas sem a passagem. Aí foi quando Virginia foi para Madri de jato com os amigos, ele sumiu. Aparece um dia antes [da viagem, no dia 3], mandando a passagem que era para o dia 4, iria eu e minha amiga”, detalhou.

Vini teria tentado contornar a situação, mas não agradou Anna com sua resposta. A brasileira, então, gravou um áudio, no qual disse ao atleta para contratar uma plataforma de conteúdos adultos se quisesse se satisfazer, pois ela não servia para isso.

Prints da conversa entre Vini Jr. e Anna Carolina