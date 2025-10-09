Veja o áudio do VAR sobre decisão polêmica em Bragantino x Grêmio

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta quinta-feira (9/10), os áudios do VAR da partida entre RB Bragantino e Grêmio. As duas equipes se enfrentaram no sábado (4/10), pela 27ª rodada do Brasileirão. No entanto, a vitória do time paulista por 1 x 0 ficou marcada por uma expulsão polêmica.

Confira o áudio do VAR:

Nos minutos finais do primeiro tempo, o zagueiro gremista Walter Kannemann recebeu o cartão vermelho, por recomendação dos responsáveis pelo VAR. Nos áudios é possível ouvir a arbitragem indicando que houve toque agressivo no rosto do oponente e que a “bola não estava em jogo”. Esta última afirmação indicaria que o lance não foi uma disputa comum entre os jogadores.

“Para mim, está claro por essa câmera. O número 4 dá um soco no rosto do adversário. Pode confirmar a decisão e o cartão vermelho”, afirma Gilberto Rodrigues, árbitro do VAR no duelo.

No entanto, a questão que polemizou a partida foi o fato de o árbitro Lucas Casagrande não ter ido ao monitor revisar o lance, mas apenas ter aceitado a decisão do VAR. O jogo ficou paralisado durante cinco minutos e foi alvo de reclamações dos atletas do Tricolor Gaúcho