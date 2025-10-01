Veja o momento que cantor mexicano recebe aviso de cartel de que seria sua última apresentação

A história de Chalino Sánchez é uma das mais trágicas e envolventes no mundo da música mexicana, marcada por uma combinação de talento bruto, violência e tragédia.

Nascido Rosalino Sánchez Félix em 30 de agosto de 1960, em Sinaloa, México, Chalino é uma figura lendária no gênero dos corridos, músicas folclóricas que muitas vezes contam histórias de heroísmo, rebelião, tráfico de drogas, e a vida dos narcotraficantes.

Chalino teve um começo de vida difícil.

Cresceu em uma pobreza extrema e, aos 15 anos, após a morte de seu pai, mudou-se para a Califórnia com a família. Lá, ele começou sua carreira musical, inicialmente apresentando-se em festas e eventos locais, ganhando a vida como um imigrante trabalhador antes de sua música decolar.

Sua conexão com o crime começou cedo, motivada por uma tragédia pessoal. Quando adolescente, em Sinaloa, sua irmã foi estupr*da por um homem local, levando Chalino a vingar-se.

Ele matou o suposto agressor e, consequentemente, teve que fugir do México para evitar represálias. Esse ato de vingança não só marcaria o início de sua lenda mas também estabeleceria um padrão de violência que o seguiria pelo resto de sua curta vida. Em 1992 ocorreria um dos episódios mais sombrios e falados na carreira de Chalino.

Durante um show em Culiacán, Sinaloa, a cidade natal de muitos poderosos cartéis de drogas mexicanos, Chalino recebeu uma nota ameaçadora enquanto estava no palco. A nota veio de um membro do cartel, e no recado dizia que aquela seria sua última apresentação.

Essa não era a primeira vez que Chalino enfrentava perigos; sua fama o tornara um alvo em um mundo onde a música e o crime frequentemente se cruzavam. Apesar da ameaça, ele continuou sua apresentação, demonstrando uma bravura que já era marca registrada.

Após o show, nas primeiras horas da manhã de 16 de maio de 1992, Chalino foi abordado por homens armados que se identificaram como policiais.

Ele foi forçado a entrar em um carro e nunca mais foi visto vivo. Seu corpo foi encontrado mais tarde naquele dia, com marcas de tortura e tiros na cabeça, ao lado de uma estrada.

Veja o vídeo: